''Покарали'': зі збірною Росії на чемпіонаті світу стався унікальний випадок

У матчі молодіжного чемпіонату світу трапився дивний епізод – абсолютно рідкісний і унікальний для хокею. Збірну Росії покарали двічі за один епізод.

Російська команда грала в більшості, але швейцарцям вдалася контратака – нападник Марко Леманн скористався помилкою захисника Дмитра Саморукова, обікрав його і намагався втекти "один в нуль" з воротарем Данилом Тарасовим.

Росіянин, намагаючись зупинити суперника, сфолив на ньому, проте форвард зміг продовжити атаку, через що Саморукову довелося ще раз перешкодити йому – він порушив правила вдруге, повідомляє СЕ.

I've never seen a guy get tripped twice on one breakaway - Swiss were awarded TWO penalty shots and did not score on either pic.twitter.com/xGVlEJCV1o - CJ Fogler (@cjzero) 31 грудня 2018 р

Судді цілком заслужено покарали Саморукова двічі: епізоди сталися з різницею в пару-трійку секунд. І так само заслужено за кожен з фолів був призначений буліт – як би дивно це не виглядало з боку.

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Швейцарці не змогли реалізувати жоден з них – тому після невдалих спроб знову продовжили грати в меншості. При цьому в тому випадку, якщо б швейцарці закинули б перший буліт, то другий був би скасований – замість нього альпійська збірна отримала б право на звичайну більшість.

Philipp Kurashev misses the net. So, neither shot actually hit the net. What a weird moment. # WJC2019 pic.twitter.com/yeiLSR53vM - Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 грудня 2018 р

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 7: 4 на користь росіян.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, головний російський пропагандистський телеканал Russia Today злякався і не став показувати вихід президента Росії Володимира Путіна на майданчик в хокейному матчі "Нічний ліги".