''Покарали'': зі збірною Росії на чемпіонаті світу стався унікальний випадок

У матчі молодіжного чемпіонату світу трапився дивний епізод – абсолютно рідкісний і унікальний для хокею. Збірну Росії покарали двічі за один епізод.

Російська команда грала в більшості, але швейцарцям вдалася контратака – нападник Марко Леманн скористався помилкою захисника Дмитра Саморукова, обікрав його і намагався втекти "один в нуль" з воротарем Данилом Тарасовим.

Росіянин, намагаючись зупинити суперника, сфолив на ньому, проте форвард зміг продовжити атаку, через що Саморукову довелося ще раз перешкодити йому – він порушив правила вдруге, повідомляє СЕ.

I've never seen a guy get tripped twice on one breakaway - Swiss were awarded TWO penalty shots and did not score on either pic.twitter.com/xGVlEJCV1o