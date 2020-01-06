Плутанина в головах: Канделакі відреагувала на скандал з "Матч ТВ"

Генеральний директор "Матч ТВ" Тіна Канделакі відповіла на критику каналу через трансляцію повтору фіналу молодіжного чемпіонату світу з хокею-2011 під час вирішальної гри 2020 року.

Через таке рішення багато вболівальників були впевнені, що російська збірна обіграла канадців, а не поступилася, як це було в реальності.

"Виявляється, повтор блискучого фіналу МЧС-2011 з хокею, який ми показали на "Матч ТВ", це "модель прийняття рішень на основі маніпуляції та підміни". По-моєму, "маніпуляція" – це використовувати моє ім'я в пості виключно для клікбейта. Що ж до плутанини в головах деяких людей, скажу: прогноз погоди по телевізору не скасовує необхідності подивитися у вікно перед виходом з дому. Якщо ви промокли, це не означає, що хтось вами маніпулює", – написала Канделакі в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧС з хокею.

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