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"Підстава та провокація": у Росії закотили істерику через дискваліфікацію зірки збірної

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Колишній гравець збірної Росії з хокею Антон Ніколишин назвав провокацією західних організацій кокаїновий скандал з Євгеном Кузнєцовим.

Чемпіон світу-93 не вірить в провину свого співвітчизника, і обурився діями Міжнародної хокейної федерації (IIHF).

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Євген Кузнєцов

Євген Кузнєцов

"До чого тут взагалі кінець кар'єри? Я не вірю в цю новину і не вірю в те, що в Жені щось знайшли. Чому IIHF публікує такі заяви через три місяці? І, до речі, до НХЛ це не має взагалі ніякого відношення. Головне, що хочу сказати: я не розумію, кому і навіщо це потрібно і вигідно. Тягнули, тягнули і тепер видали. Все це схоже на якусь провокацію і підставу", – цитує Ніколишина Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Кузнєцов був дискваліфікований на чотири роки після того, як провалив допінг-тест під час чемпіонату світу-2019. У пробі спортсмена було знайдено кокаїн, а сам хокеїст відмовився від відкриття проби "Б".

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Тема
допінговий скандал
Тег
збірна Росії з хокею
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