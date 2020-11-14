Перша буллітна серія і неймовірна перемога "Краматорська" над "Дніпром"

13 листопада, в рамках 7-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч "Краматорськ" приймав херсонський "Дніпро". У минулому турі переможець між цими клубами визначився тільки в овертаймі - перемогу "щукам" принесла шайба Гаснікова.

Перший період команди почали досить обережно, довгий час граючи без особливо гострих і небезпечних моментів. Долю першої закинутої шайби вирішило більшість - "щуки" реалізували першу ж видалення противника зусиллями Іллі Декало.

У другому періоді команди видали справжню гольову перестрілку, змушуючи голкіперів все частіше вступати в гру. По ходу наступних 20 хвилин гри на майданчику розвернувся трилер, де "Краматорськ" тричі відігрувався, а "Дніпро" знову виходив вперед. На влучні кидки від Микити Полухіна, Артема Сурсова і Едуарда Гриня дублем відповів Антон Крисанов. Таким чином на другу перерву команди пішли з рівним рахунком на табло - 3:3.

Третій період "Краматорськ" почав з закинутої шайби - Іван Ципнятов прошив Олега Петрова і вперше вивів свою команду вперед в цьому матчі. "Щуки" всі сили кинули в атаку, обрушивши на ворота Михайла Шевчука шквал кидків. Тільки за 7 хвилин до кінця періоду це дало свої плоди - Олексій Зайцев розписався в воротах краматорського клубу і в черговий раз зробив рівними цифри на табло, перевівши матч в овертайм.

Безгольовою овертайм перейшов в серію післяматчевих кидків, де вирішальними виявилися голи Сурсова і Гриня, що принесло нелегку перемогу краматорському клубу. Відзначимо, що "щуки" не змогли прошити Шевчука жодного разу з п'яти спроб. Таким чином, команди розділили 3 очка на користь "Краматорська", який створив чергову сенсацію в чемпіонаті УХЛ Паріматч.

"Краматорськ" - "Дніпро" 5:4 ПБ (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 Декало (Швецов, Зайцев, більш.); 1:1 Полухін (Ципнятов), 25:45; 1:2 Крисанов (Дорофєєв, Швецов), 26:06; 2:2 Сурсов (Полухін, Ципнятов, більш.), 27:56; 2:3 Крисанов (Швецов, Зайцев, більш.), 31:43; 3:3 Гринь (Жвачкін, Полухін), 34:52; 4:3 Ципнятов (Сурсов, Панков), 43:35; 4:4 Зайцев (Крисанов), 53:59; 5:4 Сурсов (переможний булліт)

Краматорськ: Шевчук (Замерец); Таран - Полухін, Воронін - Пахмурін, Зуєв - Панков; Кривошапкін - Карпенко (К) - Халін, Ципнятов - Сурсов - Подзіньш, Геворкян - Гринкевич - Василенков, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкін.

Дніпро: Петров (Хомутов); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Ратушний, Афанасьєв (А) - Матусевич, Кругляков; Швецов - Крисанов - Зайцев, Каракулько - Гасніков - Вишняков, Воробйов - Чернишенко - Брага, Целогородцев (А).