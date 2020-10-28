Перемога "Сокола" і розгром від "Донбасу": результати УХЛ Паріматч 28 жовтня

28 жовтня, відбулися 2 матчі УХЛ. "Сокіл" вийшов переможцем з перестрілки з "Дніпром", "Крижані Вовки" розгромно поступилися, отримавши 9 шайб від "Донбасу".

У Херсоні "Дніпро" на своєму майданчику приймав київський "Сокіл". Для обох команд ця зустріч стала першою очною грою в історії. До цього команди ще жодного разу зустрічалися.

уже до 3-й хвилині гри команди обмінялися по одній шайбі. У гостей, на 15 секунді, відзначився Німенко, а у господарів – Дорофєєв.

До середини періоду суперники мали ще по одному 100% гольовому моменту, але здорово зіграли воротарі клубів. так, на 6-й хвилині, кіпер "щук" Петров відзначився сейвом, після виходу один в один Морозова. А Пеленський, через дві хвилини врятував "Сокіл", після виходу з ним на побачення Целогородцева.

В середині періоду господарі вийшли вперед. Хокеїсти "Дніпра, в меншості здорово провели атаку і Крисанов, з передачі Швецова закинув другу шайбу.

Після пропущеного гола гості пішли в атаку, притиснувши "щук" до їхніх воріт. біля володінь Петрова раз по раз почали виникати гольові моменти. У деяких, воротар рятував, а в деяких, киян підводила точність. І тим не менше, за дві хвилини до кінця періоду "Сокіл" зрівняв рахунок. Точним кидком відзначився Панченко.

Друга двадцятихвилинка, практично пройшла за повної переваги киян. Правда, ще на початку, херсонці за рахунок високого пресингу не давали гостям розгорнуться в атаці, але вже до 5-й хвилині "щуки" підсіли, а на 6-й пропустили гол. Капітан "Сокола" Морозов красиво пройшов по лівому флангу і відіграв під кидок Платонову, який результативно і завершив атаку – 3: 2.

Ближче до екватора другого відрізка "Дніпро" повністю підсів. І тільки завдяки вдалим діям Петрова, господарі не пропустили ще парочку шайб. на 34 хвилині "щуки" небезпечно огризнувся, але Пеленський виручив гостей. Через дві хвилини воротар "соколят" знову врятував команду.

За три хвилини до кінця другого періоду команди обмінялися по одній шайбі і на перерву хокеїсти пішли за рахунку 4: 3 на користь "Сокола".

У заключній двадцятихвилинці любителі хокею стали свідками чотирьох закинутих шайб. На початку, на 28 секунді хокеїсти "Дніпра" зрівняли рахунок. Точним кидком відзначився Крисанов. Але вже через три хвилини Павленко, з передачі Павлова, знову вивів "Сокіл" вперед. Ще через хвилину, Панченко з передачі Середницького записав свій перший хет-трик у складі гостей – 6: 4. А на 53 хвилині Міхнов, з передачі Павленко, підвів остаточний рахунок в матчі – 7: 4.

І так, перший історичний поєдинок між "Дніпром" і "Соколом" закінчився переконливою перемогою київської команди.

"Дніпро" - "Сокіл" 4: 7 (2: 2, 1: 2, 1: 3)

Голи: 0: 1 – Німенко (Рубан), 00:15; 1: 1 – Дорофєєв (КАРАКУЛЬКИ-Зайцев), 2:46; 2: 1 – Крисанов (Швецов-Вишняков), 09:25; 2: 2 – Панченко, 18:50; 2: 3 – Платонов (Морозов), 24:52; 2: 4 – Панченко (Платонов), 37:08; 3: 4 – Тимченко (Брага-Макаров), 37:38; 4: 4 – Крисанов (Ратушний-Чернишенко), 40:28; 4: 5 – Павленко (Павлов), 43:49; 4: 6 – Панченко (Середницький), 45:37; 4: 7 – Міхнов (Павленко-Сисак), 52:56.

Дніпро: Петров (Хомутов); Білоусов - Макаров (К), Дорофєєв - Ратушний, Афанасьєв (А) - Матусевич, Мельник - Кругляков; Воробйов - Гасніков - КАРАКУЛЬКИ, Швецов - Крисанов - Зайцев, Целогородцев - Брага - Тимченко, Ганута - Чернишенко - Вишняков.

Сокіл: (Пеленський); (Кубрицький); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Павлов, -; Рубан - Кузьменко - Німенко, Міхнов - Симчук - Морозов, Павленко - Панченко - Середницький, Гончаренко - Пойманов -.

У Дружківці в рамках другого туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч зустрілися донецький "Донбас" і столичні "Крижані Вовки".

Матч гості почали дуже впевнено, показавши, що до старту в п'ятому сезоні УХЛ Паріматч вони готові на 100%, але кілька швидких спроб закинути успішно нейтралізував Ілля Андрюхов. Далі донеччани взяли ініціативу в свої руки і тричі до кінця періоду прошили Андрія Стельмаха - по шайбі на свій рахунок записали Андрій Сигарев, Максим Разумов і Андрій Бірюков.

Відіграватися кияни почали тільки в другій двадцятихвилинці, коли спочатку капітан клубу Олександр Панков "заштовхав" шайбу в ворота Андрюхова, а потім Олексій Черемнов скоротив відставання до мінімальних 3: 2.

Однак, такий розклад не сподобався господарям матчу і до кінця другої 20 хвилин зустрічі Шишлянніков, Туркін та Костиков зробили рахунок 6: 2 на користь "Донбасу".

У третьому відрізку зустрічі донеччани тільки збільшували рахунок на табло і змогли ще тричі прошити голкіпера киян - дубль на свій рахунок записав Олександр Костиков, а також по шайбі на свій рахунок записали Віктор Захаров і Олексій Кожевников.

"Донбас" - "Крижані Вовки" 9: 2 (3: 0, 3: 2, 3: 0)

Шайби: 1: 0 Сигарев (Журавльов, Шишлянніков), 7:22; 2: 0 Розмова (Карамнов, Кобелєв), 13:22; 3: 0 Бірюков (Сигарев), 18:23; 3: 1 Панков, 23:44; 3: 2 Черемнов (Сурін, Панков), 28:49; 4: 2 Шишлянніков (Сигарев, Бірюков), 32:35; 5: 2 Туркін (Сигарев, Бірюков, більш.), 36:45; 6: 2 Костиков (Карамнов), 38:37; 7: 2 Костиков (Пангелов-Юлдашев), 42:47; 8: 2 Захаров (Пангелов-Юлдашев, Буценко), 52:21; 9: 2 Кожевников (Бірюков), 57:30;

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Журавльов, Кожевников - Кобелєв, Кутугін - Большаков, садовик - Трандафілов; Монс - Туркін (А) - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сигарьова, Мілёхін - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Карамнов - Костиков.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Сисоєв - Жигалов, Лучніков - Неверов (А), Фроленко (А); Черемнов - Сурін - Панков (К), Абаджян - Воробйов - Шапіро, Болотін - Андрющенко - Булах, - Борисов