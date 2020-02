Перелом: російські гравці НХЛ потрапили в аварію

Російські хокеїсти Павло Бучневич та Ігор Шестьоркін, які виступають за "Нью-Йорк Рейнджерс", потрапили в серйозну аварію в США.

Як повідомляє журналіст USA Today Вінс Меркольяно в соціальній мережі Twitter, за кермом автомобіля перебував Шестьоркін. Обидва спортсмени були доставлені в лікарню.

JD says Shesterkin and Buchnevich were in a car accident. Buch has no significant injuries. Igor has a rib fracture. He'll be reassessed in a couple weeks. #NYR #NHLTradeDeadline