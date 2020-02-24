Перелом: російські гравці НХЛ потрапили в аварію

Російські хокеїсти Павло Бучневич та Ігор Шестьоркін, які виступають за "Нью-Йорк Рейнджерс", потрапили в серйозну аварію в США.

Як повідомляє журналіст USA Today Вінс Меркольяно в соціальній мережі Twitter, за кермом автомобіля перебував Шестьоркін. Обидва спортсмени були доставлені в лікарню.

Ігор Шестеркін

JD says Shesterkin and Buchnevich were in a car accident. Buch has no significant injuries. Igor has a rib fracture. He'll be reassessed in a couple weeks. #NYR #NHLTradeDeadline - Vince Z. Mercogliano (@vzmercogliano) February 24, 2020

У Бучневич виявлено невеликий струс, серйозних травм немає. А ось Шестьоркіну пощастило менше – у нього зламано ребро. Передбачається, що росіянину доведеться кілька тижнів відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Національній хокейній ліги між "Кароліною" та "Торонто" сталася неординарна ситуація. Через травми відразу двох голкіперів команді з Канади довелося випускати на лід водія льодузаливочної машини, який блискуче провів відведений йому час і став героєм зустрічі.

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