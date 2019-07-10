"Пекельний треш" в збірній РФ викликав агонію у росіян

Нова кандидатура головного тренера збірної Росії з хокею викликала бурхливу реакцію у місцевих уболівальників.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, Іллю Воробйова, який очолював національну команду з квітня 2018 року, змінить Олексій Кудашев.

При цьому, підкреслило джерело, склад тренерського штабу залишиться незмінним.

"З метою поліпшення роботи штабу прийнято рішення, що Кудашев буде головним тренером збірної Росії. Воробйов залишиться в тренерському штабі команди", - сказав співрозмовник агентства.

Російські фанати бурхливо відреагували на таку несподівану рокіровку. Уболівальники розчаровані новим наставником, вважаючи, що це заміна "шила на мило".

"Логіку керівництва російського хокею зрозуміти важко так само, як повірити в те, що в КХЛ буде конкуренція. Тупо шило на мило", "Це якийсь пекельний треш! Ті ж особи, тільки зміна назв і посад. Чому мені це "непотоплюваного" Мутка нагадує?", - обурюються користувачі.

Новини Син легендарного російського голкіпера зарізав матір і отримав ножем у груди від брата

Нагадаємо, що 26 травня збірна Росії по буллітам обіграла команду Чехії в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею.

Після цього президент Федерації хокею Росії заявив, що головного тренера ніхто змінювати не буде.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!