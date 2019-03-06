"Як для бомжів": канадський хокеїст розповів про дикість у Росії

Екс-хокеїст чеховського "Витязя" Рід Сімпсон поділився спогадами про життя в Росії. Канадський спортсмен був шокований тим, що відбувається в країні, де він виступав.

"У день зарплати в бухгалтерії стояла черга, прямо як біля вантажівок із безкоштовною їжею для бездомних. Гравцям давали пакети з готівкою. Кожен боявся сказати, скільки насправді він заробляв", - цитує Сімпсона РІА Новини.

Рід Сімпсон instagram.com/reid.p.simpson

Канадський хокеїст із жахом згадує, як прибув до Росії.

"В аеропорту жодного оголошення англійською, я нічого не розумію. Чим далі ми їхали від Москви, тим ставало сумніше. 10 миль від центру - назад у минуле на 20 років", - поділився спогадами Сімпсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст "Тороса" з Нефтєкамська Володимир Бобильов став справжньою зіркою в уболівальницьких колах після матчу плей-офф Вищої ліги своєї команди з "Динамо" з Санкт-Петербурга.

В кінці другого тайму Бобильов зчепився з динамівцем Павлом Роттенбергом - 19-річним сином російського мільярдера Аркадія Ротенберга.

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