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/Хокей

"Як для бомжів": канадський хокеїст розповів про дикість у Росії

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Екс-хокеїст чеховського "Витязя" Рід Сімпсон поділився спогадами про життя в Росії. Канадський спортсмен був шокований тим, що відбувається в країні, де він виступав.

"У день зарплати в бухгалтерії стояла черга, прямо як біля вантажівок із безкоштовною їжею для бездомних. Гравцям давали пакети з готівкою. Кожен боявся сказати, скільки насправді він заробляв", - цитує Сімпсона РІА Новини.

Рід Сімпсон

Рід Сімпсон

instagram.com/reid.p.simpson

Новини
Перспективний російський хокеїст влаштував п'яний дебош у готелі

Канадський хокеїст із жахом згадує, як прибув до Росії.

"В аеропорту жодного оголошення англійською, я нічого не розумію. Чим далі ми їхали від Москви, тим ставало сумніше. 10 миль від центру - назад у минуле на 20 років", - поділився спогадами Сімпсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хокеїст "Тороса" з Нефтєкамська Володимир Бобильов став справжньою зіркою в уболівальницьких колах після матчу плей-офф Вищої ліги своєї команди з "Динамо" з Санкт-Петербурга.

В кінці другого тайму Бобильов зчепився з динамівцем Павлом Роттенбергом - 19-річним сином російського мільярдера Аркадія Ротенберга.

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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это он ещё не видел дичи в украине
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Захаров Дмитрий, Дебил,речь хоккеиста шла о россии..Сука, что слабо,ответку держать?Украину вспомнил гад!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Захаров Дмитрий, Ну, давай,с больной головы на здоровую.
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