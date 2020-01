Овєчкіну влаштували криваву сутичку

Російському нападнику "Вашингтон Кепіталс" Олександру Овечкіну розбили до крові обличчя в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Форвард "Нью-Джерсі Девілс" Майлс Вуд їхав з високо піднятою ключкою і, проїжджаючи повз Овечкіна, вдарив росіянина в голову.

Кривава сутичка між гравцями відбулася в першому періоді зустрічі. Поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь "Вашингтона".

Ovi went to the locker room after taking this harsh stick to the face #CapsDevils pic.twitter.com/k3QJxNsuvF