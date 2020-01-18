Головна Новини
19 січня • оновлено в 00:10
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

Овєчкіну влаштували криваву сутичку

1.7т
Читати матеріал російською

Російському нападнику "Вашингтон Кепіталс" Олександру Овечкіну розбили до крові обличчя в матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Форвард "Нью-Джерсі Девілс" Майлс Вуд їхав з високо піднятою ключкою і, проїжджаючи повз Овечкіна, вдарив росіянина в голову.

Кривава сутичка між гравцями відбулася в першому періоді зустрічі. Поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь "Вашингтона".

Новини
Овечкін у матчі дістав паяльник і вразив американців - опубліковано відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, рефері матчу НХЛ між "Вашингтон Кепіталз" і "Бостон Брюїнз" був доставлений в лікарню після того, як Олександр Овечкін сильно штовхнув його в ігровому епізоді.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
1
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На подлость ответил 3-я голами, вышел на 10-е место в НХЛ по сумме забитых голов за всю историю, догнав знаменитого Лемье. Ничтожества завидуйте молча и не пытайтесь опозорить Человека, вас просто не поймут в США и Канаде в первую очередь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгули скромно умолчали, что после этого инцидента взбешенный Овечкин сделал свой 25-й хеттрик! Не злите Овечкина :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги