Овечкін "влився в загальний хор дурнів", потримавши афроамериканців - Малосолов

Знаменитий російський хокеїст Олександр Овечкін "влився в загальний хор дурнів, що каються і платять", після того, як взяв участь у зйомках відеоролика на підтримку афроамериканців.

Таку думку висловив колишній прессекретар Російського футбольного союзу (РФС) Андрій Малосолов, заявивши, що "наступним кроком буде поступитися своїм місцем у "Вашингтон Кепіталз" афроамериканцю, а самому піти вуличним прибиральником".

Раніше Овечкін разом із власником "Вашингтона" Тедом Леонсісом і хокеїстами Нікласом Бекстремом, Ті Джей Оші, Джоном Карлсоном, Брейденом Холтбі і Томом Вілсоном взяв участь у зйомках відеоролика проти расової дискримінації і насильства по відношенню до темношкірих.

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