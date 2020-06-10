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10 червня • оновлено в 23:06
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Овечкін "влився в загальний хор дурнів", потримавши афроамериканців - Малосолов

1.5т
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Знаменитий російський хокеїст Олександр Овечкін "влився в загальний хор дурнів, що каються і платять", після того, як взяв участь у зйомках відеоролика на підтримку афроамериканців.

Таку думку висловив колишній прессекретар Російського футбольного союзу (РФС) Андрій Малосолов, заявивши, що "наступним кроком буде поступитися своїм місцем у "Вашингтон Кепіталз" афроамериканцю, а самому піти вуличним прибиральником".

Раніше Овечкін разом із власником "Вашингтона" Тедом Леонсісом і хокеїстами Нікласом Бекстремом, Ті Джей Оші, Джоном Карлсоном, Брейденом Холтбі і Томом Вілсоном взяв участь у зйомках відеоролика проти расової дискримінації і насильства по відношенню до темношкірих.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Олександр Овечкін
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