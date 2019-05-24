Овечкін відзначився жорстоким прийомом у чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею: відео

Головна зірка збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею Олександр Овечкін відзначився жорстким прийомом проти суперника у чвертьфіналі турніру, який зараз проходить у Словаччині.
У поєдинку проти команди США форварда "Вашингтон Кепіталз" на повному ходу в'їхав у Бреді Скея. Хокеїст "зоряно-смугастих" віддав передачу партнеру й одразу ж потрапив під силовий прийом Олександра.
Олександр Овечкін
Вне игры.@ovi8 #нокдаун pic.twitter.com/Vc7MlqpRAQ— Дмитрий Николаев (@nikolayev_d) 24 мая 2019 г.
Від удару Скей вилетів за борт просто на лаву запасних російської збірної. У мережі вражені цим епізодом, особливо відзначивши реакцію хокеїстів, які в цей час не брали участі у грі. Вони практично незворушно відреагували на момент, продовживши уважно стежити за матчем.
Нагадаємо, що росіяни в результаті відсвяткували перемогу – 4:3 і вийшли до півфіналу, де зіграють із Фінляндією.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео найбільш драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.
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