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Овечкін відзначився жорстоким прийомом у чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею: відео

3.7тЧитати матеріал російською

Головна зірка збірної Росії на чемпіонаті світу з хокею Олександр Овечкін відзначився жорстким прийомом проти суперника у чвертьфіналі турніру, який зараз проходить у Словаччині.

У поєдинку проти команди США форварда "Вашингтон Кепіталз" на повному ходу в'їхав у Бреді Скея. Хокеїст "зоряно-смугастих" віддав передачу партнеру й одразу ж потрапив під силовий прийом Олександра.

Олександр Овечкін

Олександр Овечкін

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Чемпіонат світу з хокею 2019: хто грає у 1/2 фіналу

Від удару Скей вилетів за борт просто на лаву запасних російської збірної. У мережі вражені цим епізодом, особливо відзначивши реакцію хокеїстів, які в цей час не брали участі у грі. Вони практично незворушно відреагували на момент, продовживши уважно стежити за матчем.

Нагадаємо, що росіяни в результаті відсвяткували перемогу – 4:3 і вийшли до півфіналу, де зіграють із Фінляндією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео найбільш драматичного моменту чемпіонату світу з хокею 2019 року.

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Тема
Кубок світу з хокею
Особа
Олександр Овечкін
Місце
СловаччинаБратислава
Тег
збірна Росії з хокею
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Юг Руси
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