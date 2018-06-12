Найкращий хокеїст Росії в прямому ефірі "поглумився" над знаменитим ведучим: відео курйозу

Російський хокеїст "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін відзначився неординарною витівкою на The Tonight Show зі знаменитим коміком Джиммі Феллоном на телеканалі NBC. Він разом з одноклубником кіпером Брейденом Холтбі вмочив ведучого вниз головою в Кубок Стенлі.

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Спершу Феллон запропонував випити спортсменам з кубка через барні соломинки. Після комік забажав дещо пришвидшити процес. Хокеїсти відгукнулися на прохання, за ноги опустивши Феллон в трофей.

Braden Holtby and Alexander Ovechkin bring the Stanley Cup onto the Tonight Show with Jimmy Fallon pic.twitter.com/cAqmeEXYFZ - Brady Trettenero (@BradyTrett) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, клуб Ові напередодні став чемпіоном Національної хокейної ліги вперше в своїй історії. "Столичні" обіграли "Вегас" в серії до чотирьох перемог 4:1.

Відзначимо, що для перемоги команді з Вашингтона знадобилося 42 сезони в НХЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після фінального матчу Кубка Стенлі Олександр Овечкін зробив заяву про продовження кар'єри.