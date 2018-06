Найкращий хокеїст Росії в прямому ефірі "поглумився" над знаменитим ведучим: відео курйозу

Російський хокеїст "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін відзначився неординарною витівкою на The Tonight Show зі знаменитим коміком Джиммі Феллоном на телеканалі NBC. Він разом з одноклубником кіпером Брейденом Холтбі вмочив ведучого вниз головою в Кубок Стенлі.

Спершу Феллон запропонував випити спортсменам з кубка через барні соломинки. Після комік забажав дещо пришвидшити процес. Хокеїсти відгукнулися на прохання, за ноги опустивши Феллон в трофей.

Braden Holtby and Alexander Ovechkin bring the Stanley Cup onto the Tonight Show with Jimmy Fallon pic.twitter.com/cAqmeEXYFZ