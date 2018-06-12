УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Найкращий хокеїст Росії в прямому ефірі "поглумився" над знаменитим ведучим: відео курйозу

3.1тЧитати новину російською

Російський хокеїст "Вашингтон Кепіталз" Олександр Овечкін відзначився неординарною витівкою на The Tonight Show зі знаменитим коміком Джиммі Феллоном на телеканалі NBC. Він разом з одноклубником кіпером Брейденом Холтбі вмочив ведучого вниз головою в Кубок Стенлі.

Новини
Російські спортивні телеведучі роздяглися для Playboy

Спершу Феллон запропонував випити спортсменам з кубка через барні соломинки. Після комік забажав дещо пришвидшити процес. Хокеїсти відгукнулися на прохання, за ноги опустивши Феллон в трофей.

Нагадаємо, клуб Ові напередодні став чемпіоном Національної хокейної ліги вперше в своїй історії. "Столичні" обіграли "Вегас" в серії до чотирьох перемог 4:1.

Відзначимо, що для перемоги команді з Вашингтона знадобилося 42 сезони в НХЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після фінального матчу Кубка Стенлі Олександр Овечкін зробив заяву про продовження кар'єри.

Читайте всі новини по темі "НХЛ" на сайті "Обозреватель".

Тема
НХЛ
Особа
Олександр Овечкін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги