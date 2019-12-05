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5 грудня • оновлено в 19:36
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Овечкін у матчі дістав паяльник і вразив американців - опубліковано відео

2.5т
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Користувачів соцмереж здивувало відео з російським хокеїстом "Вашингтона" Олександром Овечкіним, який ремонтує свій шолом паяльником під час матчу.

У ролику росіянин за допомогою паяльної лампи ремонтує частину амуніції, з якою у нього виникли проблеми під час гри.

У коментарях користувачі не змогли стримати емоцій.

"Російська машина" лагодить сама себе", – іронічно зазначив jacob tribull.

"Він припаяв застібку до шолома паяльною лампою. Це нормально, у нас у Росії завжди так роблять", – написав росіянин, відповідаючи на питання англомовних користувачів про те, що ж робить хокеїст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Овечкін захопився змінами в Росії за останні роки і став жертвою образливих коментарів у мережі. Користувачі не змогли пробачити таких слів члену Путін-тім.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Овечкін
Місце
США
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Овечкин в матче достал паяльник и поразил американцев ... Они же тупые, как и вы, рахули ... Американец бы пошел в магазин во время матча ... А вы рахули, ваще в эту тему не лезьте, хоккеисты, вам США еще клюшки не прислали ...
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