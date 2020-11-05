Овечкін захопився Путіним і отримав відповідь від росіян в мережі

Знаменитий російський хокеїст американського клубу "Вашингтон Кепіталс" Олександр Овечкін отримав порцію образ від російських уболівальників після того, як захопився президентом РФ Володимиром Путіним.

У розмові з Тіною Канделакі в рамках проекту "Спеціальний гість" Овечкін пояснив, навіщо створив рух Putin Team.

"Я просто підтримую свого президента. Я його дуже сильно поважаю. І я хотів, щоб реально у нас була Putin Team. Мені просто подобається, як наша країна зараз... Я живу в Америці. Я бачу, як позитивно ставляться до нашого президента. Найголовніше, що я ж проста людина. я спілкуюся з простими людьми. І кожна людина, з ким я спілкуюся, всі довіряють Володимиру Володимировичу. Тому це найголовніше – довіра", – сказав Овечкін.

Після цього на хокеїста посипалися критичні зауваження від фанатів.

"Добре любити і поважати з Америки, і найголовніше це так патріотично, залишилося грюкнути бургер за здоров'я діда", – йдеться в коментарі.

На хокеїста посипалися критичні зауваження від фанатів sports.ru

Користувачі резонно зауважують, що Овечкін буває на батьківщині дуже рідко.

"Чувак приїжджає в Росію раз на рік на пару днів. Тусуєтеся по найкрутішим закладам Москви, бере участь в різних шоу. Звичайно, у нього Росія цвіте і пахне. Робота, дім і родина у нього в Америці, а Росія – чисто побухати і розслабитися від роботи на тиждень", – пишуть користувачі.

Користувачі резонно зауважують, що Овечкін буває на батьківщині дуже рідко. sports.ru

Решта фанати відзначають невисокий інтелектуальний рівень спортсмена.

Фанати відзначають невисокий інтелектуальний рівень спортсмена. sports.ru

Користувачі критикують Олександра sports.ru

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь