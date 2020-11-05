Овечкін захопився Путіним і отримав відповідь від росіян в мережі

Знаменитий російський хокеїст американського клубу "Вашингтон Кепіталс" Олександр Овечкін отримав порцію образ від російських уболівальників після того, як захопився президентом РФ Володимиром Путіним.

У розмові з Тіною Канделакі в рамках проекту "Спеціальний гість" Овечкін пояснив, навіщо створив рух Putin Team.

"Я просто підтримую свого президента. Я його дуже сильно поважаю. І я хотів, щоб реально у нас була Putin Team. Мені просто подобається, як наша країна зараз... Я живу в Америці. Я бачу, як позитивно ставляться до нашого президента. Найголовніше, що я ж проста людина. я спілкуюся з простими людьми. І кожна людина, з ким я спілкуюся, всі довіряють Володимиру Володимировичу. Тому це найголовніше – довіра", – сказав Овечкін.

Після цього на хокеїста посипалися критичні зауваження від фанатів.

"Добре любити і поважати з Америки, і найголовніше це так патріотично, залишилося грюкнути бургер за здоров'я діда", – йдеться в коментарі.

Користувачі резонно зауважують, що Овечкін буває на батьківщині дуже рідко.

"Чувак приїжджає в Росію раз на рік на пару днів. Тусуєтеся по найкрутішим закладам Москви, бере участь в різних шоу. Звичайно, у нього Росія цвіте і пахне. Робота, дім і родина у нього в Америці, а Росія – чисто побухати і розслабитися від роботи на тиждень", – пишуть користувачі.

Решта фанати відзначають невисокий інтелектуальний рівень спортсмена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Овечкіна наїхала на "невдячних російських уболівальників" і отримала відповідь