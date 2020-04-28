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28 квітня • оновлено в 19:03
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Онлайн-батл "Без ключок": хокеїст "Кременчука" виконав "гострий" челлендж чемпіона MMA

1.1т
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Хокеїст "Кременчука" Давид Григорян з'їв гострий перець, виконавши челлендж чемпіона MMA за версією WWFC українця Дениса Бондаря в рамках онлайн-баттла "Без ключок".

25 квітня Григорян і Бондар провели онлайн-битву, захищаючи свої види спорту. В кінці передачі вони озвучили підготовлені один одному завдання, які потрібно виконати протягом декількох днів. Хокеїст запропонував своєму опонентові почистити зуби гірчицею і нарвався на "гостре" випробування, з яким із честю впорався.

Давид Григорян

Давид Григорян

УХЛ

Нагадаємо, Українська хокейна ліга спільно з ТМ "Parimatch" продовжують цикл онлайн-баттлів "Без ключок" на Youtube-каналі УХЛ, щоб не тільки весело і з гумором проводити час на карантині, а й якомога частіше спілкуватися з улюбленими спортсменами.

Завтра, 29 квітня, о 19:00 в черговому випуску онлайн-баттла "Без ключок" на Youtube-каналі УХЛ зустрінуться нападник "Дніпра" Денис Василенков і захисник "Донбасу" Філіп Пангелов-Юлдашев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше капітан ХК "Донбас" Віктор Захаров і капітан БК "Київ-Баскет" Максим Пустозвонов провели свій онлайн-баттл "Без ключок".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
WWFC MMA
Тег
ХК Кременчук
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