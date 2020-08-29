Олександр Сеуканд очолить ХК "Маріуполь", а Павло Мікульчик – ХК "Краматорськ"

Максим Іншаков Хокей 16:12, 29.08.2020 Оновлено: 16:14, 29.08.2020

Головними тренерами клубів-новачків Української хокейної ліги ХК "Маріуполь" та ХК "Краматорськ" стануть Олександр Сеуканд і Павло Мікульчик відповідно, повідомляє XSPORT.

69-річний Олександр Сеуканд – найдосвідченіший діючий український тренер. З 1994 по 2011 роки він очолював київський "Сокіл", з яким неодноразово ставав чемпіоном України. Приводив Олександр Юрійович до золотих медалей української першості і столичний "Компаньйон". Цей фахівець двічі ставав біля керма національної збірної України: 2003-2007, 2008-2009.

Павло Мікульчик
xsport

Останнім клубом Олександра Сеуканда було харківське "Динамо", з яким він працював в сезоні-2017/2018.

Брат колишнього головного тренера "Донбасу-2" Олега Мікульчик 44-річний білорус Павло Мікульчик в минулому сезоні очолював ХК "Ліда". ХК "Краматорськ" стане другим клубом, де цей фахівець буде керувати командою і тренерським штабом.

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