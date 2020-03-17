Чемпіонат світу з хокею не відбудуться в цьому році через пандемію коронавiрусу, заявив віцепрезидент Міжнародної федерації хокею з шайбою (ІІХФ) Калерво Куммола.

The IIHF Council decided to cancel the Division I tournaments in Slovenia🇸🇮 and Poland🇵🇱 end of April due to the current situation and discussed to situation for the #IIHFWorlds in May in Switzerland🇨🇭 with teams and stakeholders. Read more below.



➡️ https://t.co/PvBPxfy2VL pic.twitter.com/p9UJvEhM0l - IIHF (@IIHFHockey) March 17, 2020

84-й за рахунком мундіаль повинен був пройти з 8 по 24 травня 2020 року в одинадцятий раз в швейцарських містах Цюріх і Лозанна.

При цьому Цюріх повинен був приймати чемпіонат в четвертий раз (останній проходив тут у 2009 році), а Лозанна лише вдруге і єдиний чемпіонат відбувся тут майже 60 років тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники IIHF обговорювали питання з перенесенням чемпіонату світу з хокею-2020 з Швейцарії в російський Сочі через спалах коронавiрусу. Незважаючи на бажання РФ світова першiсть не буде перенесена зі Швейцарії в Росію.

Нагадаємо, що 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою ІІХФ, який проходив у Словаччині, в містах Братислава та Кошице, з 10 по 26 травня 2019 року, в сенсаційному фіналі виграла збірна Фінляндії.

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