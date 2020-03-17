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17 березня • оновлено в 19:57
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Офіційно: чемпіонат світу з хокею-2020 скасований

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Чемпіонат світу з хокею не відбудуться в цьому році через пандемію коронавiрусу, заявив віцепрезидент Міжнародної федерації хокею з шайбою (ІІХФ) Калерво Куммола.

84-й за рахунком мундіаль повинен був пройти з 8 по 24 травня 2020 року в одинадцятий раз в швейцарських містах Цюріх і Лозанна.

При цьому Цюріх повинен був приймати чемпіонат в четвертий раз (останній проходив тут у 2009 році), а Лозанна лише вдруге і єдиний чемпіонат відбувся тут майже 60 років тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники IIHF обговорювали питання з перенесенням чемпіонату світу з хокею-2020 з Швейцарії в російський Сочі через спалах коронавiрусу. Незважаючи на бажання РФ світова першiсть не буде перенесена зі Швейцарії в Росію.

Нагадаємо, що 83-й чемпіонат світу з хокею з шайбою ІІХФ, який проходив у Словаччині, в містах Братислава та Кошице, з 10 по 26 травня 2019 року, в сенсаційному фіналі виграла збірна Фінляндії.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Швейцарія
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