Американський хокеїст канадського клубу "Оттава Сенаторс" Колін Ендрю Уайт відзначився незвичайним ударом в матчі регулярного сезону НХЛ.

Програючи 3:4 в поєдинку проти "Тампа-Бей Лайтнінг" 22-річний нападник забив шайбу головою. Після удару снаряд злетів під дах спорткомплексу. Уайт зміг підставити шолом, від якого шайба влетіла у ворота.

Цей момент викликав справжню істерику у коментаторів, які довго не змогли стримати сміх, жартуючи, що Колін сплутав хокей з футболом. Незважаючи на радість гравців "Оттави" суддя не зарахував взяття воріт. Зустріч завершилася з рахунком 5:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський голкіпер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флері порадував публіку по-справжньому неймовірним сейвом в матчі регулярного сезону НХЛ.

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