Неймовірний випадок: команда НХЛ забила дві шайби за шість секунд

У матчі НХЛ між "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Торонто Мейпл Ліфс" трапився вкрай незвичайний випадок, коли гравці американської команди забили дві шайби протягом шести секунд.

За 2:42 хвилини до завершення першого періоду хокеїст господарів Міка Зібанежад забив перший гол у ворота "Торонто". "Рейнджерс" запресингували суперників після вкидання в центрі поля і, відібравши шайбу, зуміли переграти голкіпера після виходу сам на сам, коли до кінця першої третини матчу залишалося 2:36.

Хокеїсти "Нью-Йорк Рейнджерс" святкують забиту шайбу

Дві швидких шайби допомогли господарям довести справу до перемоги з рахунком 5:3, проте це не дозволило команді покращити своє турнірне становище – "Нью-Йорк" перебуває на 12-му місці у Східній конференції з великим відставанням від зони плей-оф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар "Арізона Койотіс" Антті Раанта відбив шайбу "ударом скорпіона" під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ проти "Чикаго Блекхоукс".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!