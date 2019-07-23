Не вірить в кошмар: нові деталі у справі про вбивство дружини легенди російського хокею

З'явилися нові відомості у справі про вбивство дружини відомого російського хокеїста, воротаря Максима Соколова, де головним підозрюваним вважають одного з синів екс-спортсмена.

Як повідомляє Telegram-канал Mash на Мойці, слідчі за останній місяць двічі опитали старшого сина. Лікарі дозволили оперативникам задавати хлопцеві питання: стан Максима Соколова-молодшого стабілізувався, він вже може говорити. Однак нічого нового 18-річний Максим не повідомив - за його словами, день вбивства він не пам'ятає.

Новини Син легендарного російського голкіпера зарізав матір і отримав ножем у груди від брата

Молодший син екс-голкіпера - 15-річний Арсеній - як і раніше є головним підозрюваним у справі. Зараз він живе з батьком, який найняв йому кількох адвокатів. У те, що син міг убити матір, Соколов-старший категорично не вірить.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

13 червня в селищі Нова Романівка Ленінградської області РФ була убита дружина віце-чемпіона світу з хокею Максима Соколова Ірина. 45-річній жінці перерізали горло.

Крім того, з важкими пораненнями в області грудей і шиї був виявлений 18-річний Максим Соколов-молодший, який спочатку вважався підозрюваним у вбивстві і спробі самогубства.

Слідчий комітет Росії 14 червня оприлюднив відео з місця вбивства Ірини Соколової.

15-річний син Соколових Арсеній заявив, що його брат нібито готував ритуальне вбивство себе і всієї сім'ї.

Через 72 години після арешту 15-річного підлітка відпустили додому, не пред'явивши офіційних звинувачень. У прес-службі обласного Слідкому аргументували це поведінкою хлопця, позитивними характеристиками і віком.

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