Названий суперники збірної Росії з хокею на Олімпіаді-2022

Максим Богданов Хокей 11:12, 25.04.2020

Збірна Росії з хокею зіграє в одній групі з командами Чехії та Швейцарії на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Збірна Росії з хокею
Championat.com

Четвертий учасник групи В визначиться за результатами кваліфікації. Також відомо, що в групі А зіграють команди Канади, США, Німеччини та Китаю, а в групі С - фіни, шведи і дві команди, які пройдуть кваліфікаційний відбір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський олімпійський чемпіон з хокею Володимир Малахов для тих, хто не вірить в небезпеку пандемії коронавiрусу, привів трагічні випадки своїх знайомих.

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