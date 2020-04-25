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25 квітня • оновлено в 11:26
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Названий суперники збірної Росії з хокею на Олімпіаді-2022

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Збірна Росії з хокею зіграє в одній групі з командами Чехії та Швейцарії на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Збірна Росії з хокею

Збірна Росії з хокею

Championat.com

Четвертий учасник групи В визначиться за результатами кваліфікації. Також відомо, що в групі А зіграють команди Канади, США, Німеччини та Китаю, а в групі С - фіни, шведи і дві команди, які пройдуть кваліфікаційний відбір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський олімпійський чемпіон з хокею Володимир Малахов для тих, хто не вірить в небезпеку пандемії коронавiрусу, привів трагічні випадки своїх знайомих.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Олімпіада-2022
Тег
збірна Росії з хокею
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А соперники Украины?
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