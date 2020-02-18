"Намагався забутися": канадський хокеїст розповів, як мучився, живучи в Росії

Відомий канадський хокеїст Брендон Сагден з жахом згадав про свій виступ в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) у 2009 році за подільський "Витязь".

Брендон Сагден

Росія здалася йому іншим світом з вічно поганою погодою, а його командою керував мафіозі.

"Ці півтора року один з найбільш депресивних моментів у моєму житті. Повинно було трапитися диво, щоб людина на вулиці там посміхалась. Дуже депресивно. Я тоді почав постійно пити горілку, щоб забутися", - зізнався канадець в подкасті Bucket Drop.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадський ексхокеїст магнітогорського "Металурга" Джеймі Макленнан порівняв своє життя під час роботи в Росії з перебуванням у в'язниці.

Пізніше канадський екснападник омського хокейного клубу "Авангард" Максим Тальбо вкрай негативно згадав про своє етапі кар'єри в Росії, назвавши Магнітогорськ "сами ср*ним місцем" в світі.

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