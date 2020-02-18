Головна Новини
18 лютого • оновлено в 21:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Хокей

"Намагався забутися": канадський хокеїст розповів, як мучився, живучи в Росії

3.8т
Читати матеріал російською

Відомий канадський хокеїст Брендон Сагден з жахом згадав про свій виступ в Континентальній хокейній лізі (КХЛ) у 2009 році за подільський "Витязь".

Брендон Сагден

Брендон Сагден

Росія здалася йому іншим світом з вічно поганою погодою, а його командою керував мафіозі.

"Ці півтора року один з найбільш депресивних моментів у моєму житті. Повинно було трапитися диво, щоб людина на вулиці там посміхалась. Дуже депресивно. Я тоді почав постійно пити горілку, щоб забутися", - зізнався канадець в подкасті Bucket Drop.

Новини
"Справжнє пекло": канадський хокеїст розповів про жахи життя в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше канадський ексхокеїст магнітогорського "Металурга" Джеймі Макленнан порівняв своє життя під час роботи в Росії з перебуванням у в'язниці.

Пізніше канадський екснападник омського хокейного клубу "Авангард" Максим Тальбо вкрай негативно згадав про своє етапі кар'єри в Росії, назвавши Магнітогорськ "сами ср*ним місцем" в світі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
16
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
А как же славный город Магнитогорск?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Отмучился, бедняга. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это он ещё в украине не был)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Лос-Анджелеса с форой в +1,0 шайбы
1.76 Сделать ставку
Кристина Младенович
VS
Каролина Плишкова
Победа Кристины Младенович с форой в +1,5 сета
1.78 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку