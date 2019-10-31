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31 жовтня • оновлено в 15:21
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Налякав Путіним: російський хокеїст в Англії нагадав про війну

1.5т Читати матеріал російською

Російський хокеїст Микола Лемтюгов, який виступає за "Шеффілд", перед матчем проти "Манчестер Шторм" вийшов до англійських уболівальників у масці президента Росії Володимира Путіна.

Фотографію опублікував сам гравець у своєму Instagram, давши зрозуміти, що його вчинок пов'язаний зі святом Геловіна. "Спасибі всім за теплий прийом. Ні війні", - написав росіянин.

Лемтюгов перейшов у "Шеффілд" влітку цього року з омського "Авангарду".

Микола Лемтюгов

Микола Лемтюгов

РІА Новини

У матчі проти "Манчестера" росіянин закинув три шайби, а його команда здобула перемогу з рахунком 8:2. Загалом у чемпіонаті Великобританії Лемтюгов зіграв у 12 матчах і набрав 10 очок за системою "гол+пас" (4+6).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст Дмитро Тарасов зізнався в любові до Путіна і згадав, як зробив заради нього зухвалий вчинок.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Англія
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В матче против "Манчестера" россиянин забросил три шайбы, а его команда одержала победу со счетом 8:2 ... А "Манчестер" то в самом деле всрався ...
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