Налякав Путіним: російський хокеїст в Англії нагадав про війну

Російський хокеїст Микола Лемтюгов, який виступає за "Шеффілд", перед матчем проти "Манчестер Шторм" вийшов до англійських уболівальників у масці президента Росії Володимира Путіна.

Фотографію опублікував сам гравець у своєму Instagram, давши зрозуміти, що його вчинок пов'язаний зі святом Геловіна. "Спасибі всім за теплий прийом. Ні війні", - написав росіянин.

Лемтюгов перейшов у "Шеффілд" влітку цього року з омського "Авангарду".

Микола Лемтюгов РІА Новини

У матчі проти "Манчестера" росіянин закинув три шайби, а його команда здобула перемогу з рахунком 8:2. Загалом у чемпіонаті Великобританії Лемтюгов зіграв у 12 матчах і набрав 10 очок за системою "гол+пас" (4+6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський футболіст Дмитро Тарасов зізнався в любові до Путіна і згадав, як зробив заради нього зухвалий вчинок.

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