Канадський екснападник омського хокейного клубу "Авангард" Максим Тальбо в подкасті Пола Біссоннетта і Райана Уїтні вкрай негативно згадав про свiй етап кар'єри в Росії.

Максим Тальбо

"Мій перший виїзд в Росії – Магнітогорськ. Найогиднiше місце в світі. Дуже маленьке місто, дуже забруднене. Я на розкочування, раптом чую: "Макс, Макс!" Обернувся, а там Малкін. Круто було. Чув про його клуб в Магнітогорську, але це не те місто, в якому ти хочеш гуляти ночами", – заявив відомий канадець в подкасті Spittin Chiclets.

В НХЛ Тальбо відіграв більше 700 матчів, був дуже корисний в матчах плей-офф, а свої кращі роки провів в "Піттсбурзі", де виступав пліч-о-пліч з Євгеном Малкіним.

У сезоні-2008/09 Тальбо в складі "Пінгвінз" став володарем Кубка Стенлі, набравши 13 (8+5) очок в 24 кубкових матчах, і мав репутацію залізного командного гравця, здатного приносити користь у будь-яких ситуаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадський хокеїст Террі Джей Гальярді розповів про жах в Росії, назвавши місто де виступав "дупою світу".

Раніше канадський хокеїст Брент Сопел, що грав в Континентальній хокейній лізі з 2011 по 2014 рік за Новокузнецький "Металург" і "Салават Юлаєв" розповів про дикi речи, що відбуваються в Росії.

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