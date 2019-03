Найбезглуздіший гол в історії: росіяни влаштували дикість у НХЛ — відео курйозу

Російські хокеїсти Олександр Георгієв та Олександр Овечкін стали героями одного з найбільш диких моментів в історії НХЛ.

У грі "Вашингтона" та "Рейнджерс" спортсмени зійшлися в серії післяматчевих булітів. Овечкін, котрий захищає кольори столичного клубу, наблизившись до воротаря нью-йоркців, зробив обманний рух і вже готовий був вразити порожню "рамку". Однак у цей момент Георгієв у буквальному сенсі кинув свою ключку під кидок суперника й зняв шайбу з "гачка" співвітчизника, пише "Матч ТВ".

Alex Ovechkin wins it in the shootout, after the stick is thrown at the puck. pic.twitter.com/ytvGzBqMaV