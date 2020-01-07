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7 січня • оновлено в 16:38
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Над збірною Росії поглумилися в прямому ефірі фіналу ЧС із хокею U-20 – фотофакт

2.7т
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Канадські вболівальники познущалися над молодіжною збірною Росії з хокею під час фіналу чемпіонату світу серед гравців не старших за 20 років (МЧС), який відбувся в Чехії.

У третьому періоді вирішальної зустрічі фанати канадської команди розвісили над лавкою російських хокеїстів плакат, на якому російською мовою було написано "Давай, Канада". Він потрапив у кадр телевізійної трансляції.

Росія – Канада

Росія – Канада

кадр з трансляції

Росія – Канада

Росія – Канада

кадр з трансляції

Новини
Тренер збірної Росії загнобив "Матч ТВ" за скандал iз фіналом ЧС з хокею U-20

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Канада обіграла Росію (4:3) і завоювала золоті медалі МЧС.

У Росії показ фіналу молодіжного мундіалю ознаменувався гучним скандалом. Спершу гру планував показати "Матч ТВ", проте останньої миті прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал.

На "Матч ТВ" натомість пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотому" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.

Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧС із хокею.

Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректорка "Матч ТВ" Тіна Канделакі.

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат світу з хокею
Місце
Чехія
Тег
збірна Росії з хокею
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Русский - тварь по рождению, быдлo по происхождению и скот одичалый по сути!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Говорят украинская диаспора в Канаде по просьбе Украины обратилась к премьеру Канады с просьбой, предоставить Украине безвизовый режим на полгода. Чтобы каждый расово правильный xoxол мог приехать и отсосать у канадских хоккеистов в благодарность за победу над Россией на U-20.
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Lux Alex
Lux Alex
Pavlov Dmitry, Павлык, выймы члену из рота и кажи почеловечески.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кaзяб Казявыч, бабки на лавочке говорят, падаль ты какляццкая. И пасть не разевай широко, а то г@вно расплескается и останешься без ужина, скoт тyпоголовый.
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
кацабы спорт как и коцмас-просрали...!))) вчистую...)))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Litvinenko Nik, рaгуля, в твоем селе хоть известно что такое U-20 и сколько раз Россия побеждала с 1991 года? Прocрали, млять. Тyпой ceлюк.
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