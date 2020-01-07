Над збірною Росії поглумилися в прямому ефірі фіналу ЧС із хокею U-20 – фотофакт

Канадські вболівальники познущалися над молодіжною збірною Росії з хокею під час фіналу чемпіонату світу серед гравців не старших за 20 років (МЧС), який відбувся в Чехії.

У третьому періоді вирішальної зустрічі фанати канадської команди розвісили над лавкою російських хокеїстів плакат, на якому російською мовою було написано "Давай, Канада". Він потрапив у кадр телевізійної трансляції.

Росія – Канада кадр з трансляції

Росія – Канада кадр з трансляції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня Канада обіграла Росію (4:3) і завоювала золоті медалі МЧС.

У Росії показ фіналу молодіжного мундіалю ознаменувався гучним скандалом. Спершу гру планував показати "Матч ТВ", проте останньої миті прямий ефір поєдинку перенесли на Перший канал.

На "Матч ТВ" натомість пустили в ефір перемогу збірної Росії над Канадою в "золотому" фінальному поєдинку того ж турніру, тільки в 2011 році.

Голова комітету Держдуми з питань фізкультури і спорту Михайло Дегтярьов викликав гнів росіян, помилково привітавши збірну з перемогою на МЧС із хокею.

Пізніше ситуацію прокоментувала гендиректорка "Матч ТВ" Тіна Канделакі.

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