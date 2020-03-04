На чемпіонаті світу з хокею-2020 можуть виключити кілька збірних через коронавірус

Чемпіонат світу з хокею-2020 у вищому дивізіоні можуть скасувати або провести в скороченому варіанті через епідемію коронавіруса, що вже стала причиною скасування багатьох заходів.

Як повідомив віцепрезидент Міжнародної федерації хокею на льоду (ІІХФ) Калерво Куммола, організація готова на рішучі кроки для забезпечення здоров'я уболівальників, хокеїстів і тренерів команд. Однак у жертву доведеться принести спортивні інтереси учасників турніру.

"ІІХФ готова виключити кілька команд з числа учасниць ЧС-2020 за власним рішенням і провести турнір в скороченому форматі. Медичний комітет ІІХФ вже запропонував скасувати або перенести всі турніри під егідою федерації, які повинні пройти в березні. Виняток складе чемпіонат світу серед жінок, який пройде в канадському Галіфаксі", – наводить слова Куммоли Ilta-Sanomat.

Чемпіонат світу з хокею-2020 за графіком має пройти в Швейцарії з 8-го по 24 травня.

Раніше в країні заборонили організацію масових заходів через загрозу поширення хвороби, через це матчі чемпіонату Швейцарії з хокею проводилися без глядачів.

"Якщо заборона не буде скасована, ми нічого не зможемо вдіяти з рішенням Швейцарії. Звичайно, буде неприємно, якщо чемпіонат світу доведеться скасувати, але здоров'я перш за все. Ми сподіваємося, що поширення хвороби припиниться. Перенесення до іншої країни? На це немає часу. І у нас немає реального плану дій на випадок надзвичайних ситуацій", – додав Куммола.

Функціонер також відзначив, що питання про проведення турніру, швидше за все, буде остаточно вирішене до 17 березня.

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