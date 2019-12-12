Молодіжна збірна України програла на старті чемпіонату світу з хокею

Ммолодежная збірна України з хокею з розгромної поразки стартувала на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В. На льоду київського Палацу спорту наша команда поступилася Угорщині - 1:5.

Більшу частину першого періоду команди більше пристрілювалися один до одного, попутно обмінюючись небезпечними моментами. Однак в цих ситуаціях досить впевнено відіграли голкіпери обох команд.

Під кінець періоду, при досить рівній грі, угорцям все ж вдалося обійти оборону української "молодіжки", і, після другого добивання, прошити Артура Оганджаняна. Таким чином, на перерву команди пішли з мінімальною перевагою збірної Угорщини.

У самому старті другої двадцятихвилинки Денис Архипенко після точного пасу від Дмитра Даниленка зрівняв рахунок в матчі. Однак, з рівним рахунком команди грали недовго - фактично відразу угорці змогли знову прошити українського голкіпера і вийти вперед.

При всіх спробах української команди відіграти пропущені шайби, знову забити у другому періоді, на відміну від збірної Угорщини, їм не вдалося. А ось молодіжної збірної Угорщини вдалося ще двічі відзначитися у воротах України і істотно збільшити свої шанси на перемогу.

У заключному відрізку зустрічі українська "молодіжка" всі сили кинула в напад, проте жоден зі створених моментів біля воріт супротивника реалізувати так і не змогли. Угорська збірна, в свою чергу, ще раз відзначилася у воротах Артура Оганджаняна і встановила остаточний рахунок 1:5 на табло.

Нагадаємо, що свій наступний матч молодіжна збірна України проведе проти збірної Польщі. Матч відбудеться 14 грудня о 20:00.

Україна U20 - Угорщина U20 1: 5 (0:1, 1:3, 0:1)

Україна U20: Оганджанян (Гурко); Кругляков - Чолач, Ратушний - Матусевич, Васильєв-Логачов, Грицюк; Матейченко - Пересунько - Кривошапкин, Середницький - Морозов - Даниленко, Сиротенко - Целогородцев - Архипенко, садовик - Абаджян - Панченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні збірна України з хокею не змогла дограти матч проти збірної Білорусі на міжнародному турнірі Euro Ice Hockey Challenge через те, що у неї не залишилося здорових воротарів.

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