МОК анулював результати російських хокеїсток на Олімпіаді в Сочі-2014

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення анулювати результати російської жіночої хокейної збірної на Олімпійських іграх у Сочі через порушення антидопінгових правил, повідомляється на сайті організації.

МОК визнав винними в порушенні антидопінгових правил і довічно дискваліфікував хокеїсток Інну Дюбанок, Катерину Лебедєву, Катерину Пашкевич, Анну Шибанову, Катерину Смоленцеву, Галину Скибу, Тетяну Буринь та Анну Щукіну.

Жіноча збірна Росії з хокею

У 2014 році російські хокеїстки зайняли шосте місце.

Так, видобутий у турнірі результат також був анульований. Перерозподіл виглядає так:

перше місце - Канада;

друге місце - США;

третє місце - Швейцарія;

четверте місце - Швеція;

п'яте місце - Фінляндія;

шосте місце - Німеччина;

сьоме місце - Японія.

8 січня стало відомо, що МОК не стане розглядати питання участі російських атлетів в Олімпіаді-2020 до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.

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