МОК анулював результати російських хокеїсток на Олімпіаді в Сочі-2014

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення анулювати результати російської жіночої хокейної збірної на Олімпійських іграх у Сочі через порушення антидопінгових правил, повідомляється на сайті організації.
МОК визнав винними в порушенні антидопінгових правил і довічно дискваліфікував хокеїсток Інну Дюбанок, Катерину Лебедєву, Катерину Пашкевич, Анну Шибанову, Катерину Смоленцеву, Галину Скибу, Тетяну Буринь та Анну Щукіну.
Жіноча збірна Росії з хокею
У 2014 році російські хокеїстки зайняли шосте місце.
Так, видобутий у турнірі результат також був анульований. Перерозподіл виглядає так:
перше місце - Канада;
друге місце - США;
третє місце - Швейцарія;
четверте місце - Швеція;
п'яте місце - Фінляндія;
шосте місце - Німеччина;
сьоме місце - Японія.
8 січня стало відомо, що МОК не стане розглядати питання участі російських атлетів в Олімпіаді-2020 до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 грудня виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення про відсторонення Росії від участі в найбільших міжнародних змаганнях, включно з Олімпіадою і чемпіонатами світу.
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