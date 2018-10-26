''Мої діти заслуговують свободи'': чемпіон світу принизив Росію

Дворазовий чемпіон світу Микола Кулємін, який протягом шести років грав у НХЛ у складі "Торонто Мейпл Ліфс", хоче змінити громадянство. Хокеїст збірної Росії вважає, що саме Канада може забезпечити його дітям світле майбутнє.

"Росія дала мені багато, але тепер я вважаю, що мій дім у Канаді, і мої діти заслуговують на можливість жити у вільній і демократичній країні", - наводить слова Кулеміна National Post.

У 2017 російський хокеїст уже робив спроби змінити громадянство, однак його прохання було відхилене. Тепер він знову подав документи до федерального суду Канади і сподівається цього разу виграти справу.

Микола Кулємін Dave Abel / Toronto SUN

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна різко висловилася про зміну громадянства.