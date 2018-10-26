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/Хокей

''Мої діти заслуговують свободи'': чемпіон світу принизив Росію

12.4тЧитати матеріал російською

Дворазовий чемпіон світу Микола Кулємін, який протягом шести років грав у НХЛ у складі "Торонто Мейпл Ліфс", хоче змінити громадянство. Хокеїст збірної Росії вважає, що саме Канада може забезпечити його дітям світле майбутнє.

"Росія дала мені багато, але тепер я вважаю, що мій дім у Канаді, і мої діти заслуговують на можливість жити у вільній і демократичній країні", - наводить слова Кулеміна National Post.

''Мої діти заслуговують свободи'': чемпіон світу принизив Росію

Новини
Після слів про Україну: у Хабіба відповіли про зміну громадянства

У 2017 російський хокеїст уже робив спроби змінити громадянство, однак його прохання було відхилене. Тепер він знову подав документи до федерального суду Канади і сподівається цього разу виграти справу.

Микола Кулємін

Микола Кулємін

Dave Abel / Toronto SUN

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна різко висловилася про зміну громадянства.

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andreyev andrei
andreyev andrei
Эта тварь еще и унижается? Повторно подает челобитную на гражданство? Неужели самим канадцам не противно?
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
andreyev andrei, педрило чеченобутылочное что ты мелешь падлота
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1
1
andreyev andrei
andreyev andrei
Ссука, а заплатить России за многое не хочешь? Ненавижу этих проблядей. Есть еще один такой - великий алкашный артист Серебряков, тоже переправивший свою семью в Канаду. Однако ж, тварь, бабки по-прежнему зарабатывает в России. Потому как нах он там в Канаде не нужен. Твари неблагодарные.
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4
2 из 7 ответов | показать все
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
andreyev andrei, так от тебя, глупый ватник, путинским дерьмом через монитор воняет. Кстати, почему ты не называешь предателями детей кремлёвских чиновников? Например, дочь Лаврова так сильно «любит» Родину, что по-русски плохо говорит. Всё гниёт и гниёт на проклятом Западе и, самое интересное, ХОЧЕТ продолжать там гнить дальше.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Stepanenko Sania, Откуда ты, тварь хохложопая, знаешь, чему я учу своих детей?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Неужели кто-то может хотеть, чтоб его дети жили на гнилом гейском Западе, а не в скрепной раске федераске???
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5
1
2 из 5 ответов | показать все
andreyev andrei
andreyev andrei
Алибабаевич. Абдурахман, параша - это твоя разваливающаяся вусраина. А Россия - она вечная!:-) Так что, подотри слюни-сопли, и не завидуй.Через 50 лет, может и на усраине все устаканится:-)))
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Савченко Александр, так а хуй сосать тебя кто научил, жопашник?
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