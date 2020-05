Знаменитий хокеїст НХЛ Жорж Ларак в інтерв'ю пресслужбi НХЛ розповів, як хворіє на коронавiрусну інфекцією.

Ларак зізнався, що звернувся до лікаря після того, як відчув себе погано в понеділок, Йому прописали ліки і відправили додому. Потім доктор передзвонив спортсмену і попросив повернутися в клініку, оскільки аналіз показав запалення легенів.

"Я повернувся в лікарню, мені ставало все гірше. Лікарі зробили тест на COVID і знайшли його. Відразу ж вони підключили мене до кисню, тому що мені стало дуже, дуже погано", - пояснив хокеїст.

Thanks everyone for your prayers and wishes, this is where I’m gonna live for awhile until my lungs clears! Merci à vous tous pour vos prières et vos souhaits, c’est ici que je vais vivre un bon de temps jusqu’à ce que mes poumons se rétablissent! pic.twitter.com/BnpMS1G6JK