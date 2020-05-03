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3 травня • оновлено в 23:21
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"Мені дуже погано": гравець НХЛ Жорж Ларак, який хворіє на коронавірус описав всі симптоми

3.7т
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Знаменитий хокеїст НХЛ Жорж Ларак в інтерв'ю пресслужбi НХЛ розповів, як хворіє на коронавiрусну інфекцією.

Ларак зізнався, що звернувся до лікаря після того, як відчув себе погано в понеділок, Йому прописали ліки і відправили додому. Потім доктор передзвонив спортсмену і попросив повернутися в клініку, оскільки аналіз показав запалення легенів.

"Я повернувся в лікарню, мені ставало все гірше. Лікарі зробили тест на COVID і знайшли його. Відразу ж вони підключили мене до кисню, тому що мені стало дуже, дуже погано", - пояснив хокеїст.

Ларак повідав, що до сих пір підключений до кисню. Він мучиться від лихоманки і ознобу ночами. Постійно приймає таблетки, йому роблять уколи, щоб припинилася головний біль. Чоловікові важко говорити, він знесилів.

Ларак зазначив, що люди повинні сприймати пандемію коронавiрусу всерйоз - це не жарти.

"Це якесь безумство, адже я бігав шість днів в тиждень по 10 кілометрів в день, щоб підготуватися до марафону; я робив це місяцями. Тепер, після того, як COVID атакував мої легені, мені важко вставати, щоб почистити зуби. Це найгірше, що коли-небудь відбувалося зі мною. Потрібна вся моя енергія, щоб просто встати", - поділився Ларак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, призерка юніорського чемпіонату світу з лижних гонок Дженні Еберг заразилася на коронавірус описала, як у неї проходить хвороба.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
НХЛ Коронавірус
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