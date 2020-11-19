"Маріуполь" в овертаймі переграв "Льодяних Волков"

19 листопада, відбувся останній поєдинок 9-го туру УХЛ Паріматч, в якому "Маріуполь" приймав на своєму майданчику "Крижаних Вовків". У матчі 3-го туру між цими командами перемогу (3:1) святкували маріупольські хокеїсти.

П'ятнадцятихвилинка першого періоду залишилася повністю за "сталевими чайками". Господарі продемонстрували високу швидкість і злагоджені дії, як в нападі, так і в захисті. Уже до четвертої хвилини воротар гостей Стельмах зробив не менше п'яти сейвів. Особливо небезпечним видався кидок від Ромащенка, який воротар "Вовків" встиг відбити своїм щитком.

Напруга біля воріт гостей зростало, і гол лише був справою часу. На 12 хвилині це чудо для маріупольців здійснилося - Дурдиєв накинув від синьої лінії, а Олійник підставив свою ключку біля воріт, після чого шайба відскочивши від неї потрапила в ворота - 1:0.

"Вовки" змогли відігратися через дві хвилини. Але спочатку їх врятувала стійка воріт, після чого нападник гостей Шабанов протягнув шайбу через весь майданчик, увійшов в зону суперника і змістившись трохи в центр, сильним ударом в ближній кут прошив Дуве - 1:1. Відразу ж після пропущеної шайби, господарі могли знову вийти вперед, але чудеса воротарської техніки проявив Стельмах, який зміг відбити два кидка поспіль. Протягом останніх п'яти хвилин пройшли в рівній боротьбі. "Вовки" змогли вистояти і завершити перший період з нічийним рахунком.

Сценарій другої двадцятихвилинки проходив трохи за іншим сценарієм. Перші три хвилини рівної гри, потім ситуація на майданчику перейшла під контроль "Маріуполя" і до екватора поєдинку все частіше в гру вступав кіпер гостей Стельмах. Але потихеньку, "Вовки" з 30 хвилини змогли вирівняти хід матчу, а на 31 хвилині закинути шайбу. На випади гостей і їх не реалізацію більшості, маріупольці, на 35 хвилині, відповіли голом у виконанні Кобякова, який в заключній фазі атаки елегантно прибрав Стельмаха і закинув другу шайбу - 2:1.

За перші п'ять хвилин третього періоду любителі хокею стали свідками двох закинутих шайб. Спочатку Цикало закинув третю шайбу - 3:1. Потім через хвилину захисник "Вовків" Жигалов закинув із середньої дистанції красиву шайбу і скоротив рахунок - 3:2.

Після цього маріупольська команда посипалася в атаці і в захисті - це призвело до того, що раз по раз біля воріт Дуве створювалися гольові моменти. На 54 хвилині гості змогли реалізувати меншість і зрівняти рахунок - 3:3. За решту час обидві команди могли закинути по кілька шайб, але вдало діяли на останньому рубежі воротарі.

Основний час поєдинку завершився внічию, тому переможця визначили в овертаймі. Героєм матчу у "Маріуполя", крім воротаря, став захисник Цикало. Саме на другій хвилині овертайму добив шайбу у ворота і вирвав перемогу для своєї команди - 4:3.

"Маріуполь" - "Крижані Вовки" 4:3ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - Олійник (Дурдиєв - Скурихин), 11:01; 1:1 - Шабанов, 13:33; 2:1 - Кобяков (Ромащенко), 34:04; 3:1 - Цикало (Коваленко - Скурихин), 43:22; 3:2 - Жигалов (Моксунен), 44:41; 3:3 - Панков (Маландін), 53:49; 4:3 - Цикало (Чердак- Сірченко), 61:29.

Маріуполь: Дуве (Качула); Петрухно (А) - Сірченко, Гуров - Скурихин, Костарєв - Цикало, Філімонов -; Чердак (К) - Мазур - Агєєв (А), Мостовий - Коваленко - Луговий, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Дурдиєв - Ухін - Олійник.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Моксунен, Неверов (А) - Лучніков, Фолтін - Карпов, Сисоєв -; Ємелін - Сурін - Панков (А), Маландін - Шапіро - Шабанов (К), Кіча - Андрющенко - Черемнов, Абаджян - Болотін