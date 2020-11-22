"Маріуполь" переміг "Білий Барс" в УХЛ

22 листопада, в Маріуполі відбувся четвертий поєдинок 10-го туру УХЛ Паріматч, в якому місцевий клуб приймав білоцерківський "Білий Барс".

Вже на старті матчу могли відзначитися гості, але воротар "Маріуполя" Дуве врятував команду. Через пару хвилин гольовою атакою відповіли господарі майданчика - тепер уже Кучеру довелося рятувати "Барс" від кидка Чердака.

І тим не менше, "сталеві чайки" відкрили рахунок все ж відкрили рахунок першими - на 7 хвилині "Маріуполь" провів атаку, Ухін віддав пас Дурдиєву, а той недовго зволікаючи з розвороту, закинув шайбу в нижній кут - 1:0.

Після пропущеного гола гості пішли вперед, але їх спроби відігратися не мали серйозних гольових шансів. У господарів, навпаки, гольові моменти були. Один з них на 17 хвилині втілився в гол, який був забитий в більшості. Після кидка Чердака шайба пройшла крізь Кучера і покотилася в ворота - почалася метушня і першим на добиванні встиг Агєєв - 2:0. Таким чином, на першу перерву команди пішли з рахунком 2:0 на користь господарів.

До екватора поєдинку "чайки" закинули ще одну шайбу і здавалося, поклали кінець інтризі, але в підсумку, пропущена шайба стала для "Барсів" початком камбека в другому періоді. Спочатку Благий, а потім і Бородай звели відставання білоцерківців до мінімуму. Кінцівка періоду пройшла в напруженій боротьбі з невеликою перевагою "Барсів", але рахунок до другої перерви так не змінився - 3:2.

Третій період почався з ударної п'ятихвилинки. Спочатку Бондаренко закинув для "Маріуполя" четверту шайбу, а потім Бородай знову скоротив відставання гостей до мінімуму - 4:3. Пропущена шайба лише підбила господарів майданчика і вони відповіли відразу двома влучними кидками. Спочатку маріупольці реалізували більшість - 5:3, а потім свій сольний прохід завершив голом Агєєв - 6:3.

Кінцівка матчу пройшла в напруженій грі, де ще однією шайбою відзначилися гості - за 2 хвилини до кінця Даниленко зміг переграти Дуве і забити четвертий гол.

Матч завершився з рахунком 6:4 на користь "Маріуполя". Таким чином, господарі змогли добути свою другу перемогу поспіль і з шістьма очками посідають шосте місце. У свою чергу, "Барс" з трьома балами так і залишився на останньому місці.

"Маріуполь" - "Білий Барс" 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Шайби: 1:0 - Дурдиєв (Олійник), 6:13; 2:0 - Агєєв (Чердак - Мазур), 16:15, 3:0 - Коваленко (Агєєв - Чердак), 28:23, 3:1 - Благий (Грицюк - Гребеник), 29:02; 3:2 - Бородай (Ядловський), 33:38; 4:2 - Бондаренко (Кобяков - Ромащенко), 43:45; 4:3 - Бородай (Даниленко); 5:3 - Чердак (Коваленко), 48:51; 6:3 - Агєєв (Чердак - Сірченко), 55:25; 6:4 - Даниленко (Благий - Грицюк), 57:58.

Маріуполь: Дуве (Качула); Петрухно - Сірченко, Скурихін - Гуров, Костарєв - Цикало, Філімонов; Чердак- Мазур - Агєєв, Мостовий - Коваленко - Луговий, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Дурдиєв - Ухін - Олійник.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Гребеник - Грицюк, Кравець - Ядловський, Будько - Логач; Благой - Даниленко - Мороз, Грабовецький - Качан - Бородай, Тищенко - Ружніков - Лєсников, Койда - Резюк.