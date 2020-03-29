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29 березня • оновлено в 12:33
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/ Хокей

Лукашенко про пандемію: "З хокеїстами руки тиснемо, колошматим один одного"

1.9т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що під час гри в хокей і не тільки, не дотримується ніякого карантину при пандемії коронавiрусу.

"Я живу тим самим життям, що і жив. З хокеїстами зустрічаємося, руки тиснемо, обіймаємось, колошмати один одного і так далі", – заявив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після такого виступу Лукашенко демонстративно зіграв в хокей в фіналі аматорського чемпіонату, і висміяв тему боротьби з коронавірусом.

Раніше глава сусідньої країни заявив, що Білорусь не буде відправляти чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію.

Станом на 28 березня в Білорусі офіційно було зареєстровано 94 випадки зараження на коронавірус, при 0 смертей. 32 пацієнта вилікувалися.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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hunt andres
hunt andres
колхозник недалекий....
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Будет прикол, если Беларусь пройдёт эту пандемию на уровне остальных стран, в которых установлены строгие ограничения и карантины....
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну то, что они колошматят друг друга, я верю. И судя по поведению, клюшкой...
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Спорт Хокей

Коронавірус. Найважливіше

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