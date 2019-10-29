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29 жовтня • оновлено в 15:39
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"Лицемірство": зірку хокею затаврували в Росії за втечу в США

1.9т Читати матеріал російською

Колишній головний тренер збірної Росії з хокею Володимир Плющев прокоментував новину про те, що у зоряного російського хокеїста Євгена Малкіна виявили громадянство США.

Євген Малкін

Євген Малкін

"Я людина старої закваски і не розумію, що таке подвійне громадянство. Людина належить тій країні, в якій вона народилася, живе. Мені складно це коментувати, потрібно запитати самого Малкіна, тим більше там багато чого є. Це і Putin team, і бійня себе в груди. У чоловіка батьківщина повинна бути одна, або там або тут, і не треба лицемірити", - сказав Плющев.

Слід зазначити, що перед президентськими виборами в Росії 2018 року Малкін увійшов до складу руху "Putin Team", що виступав на підтримку Володимира Путіна. За словами Плющева, Малкін сповідує подвійні стандарти.

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"Мені це незрозуміло, це святенництво і лицемірство, розумієте... Якщо ти вже прийняв рішення, то не потрібно виступати в пресі і прапорами розмахувати, не американськими, до речі. Звичайно, тут присутній момент, де людина просто лукавить, говорить одне, а робить інше. Не знаю, як це може бути. У багатьох батьківщина там, де світло і тепло, і банани ростуть", - додав тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найкращих хокеїстів Росії Євген Малкін став призвідником бійки під час чергового матчу в НХЛ, яку охрестили найдорожчою за всю історію ліги.

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Євген Малкін
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Плющев - совок
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Чан Джеки
Чан Джеки
россияне.непройдеть и пол века и на нашей планете будет незнаю как его назвать но земное правительство.если каждый тащит на себя одеяло то нашей планете нежить.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это они от зависти к Малкину!
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