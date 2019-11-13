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13 листопада • оновлено в 15:07
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Легенду російського хокею виставили з команди НХЛ

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Зірка російського хокею Ілля Ковальчук, який виступає за "Лос-Анджелес Кінгз", не зіграє як мінімум у найближчих матчах регулярного чемпіонату НХЛ.

Форвард був виведений зі складу команди, проте, як повідомляє інсайдер Елліотт Фрідман, може брати участь в тренуваннях. Крім того, керівництво клубу поки не планує викуповувати контракт хокеїста. Причиною називається слабка статистика гравця – в його активі лише три голи в 17 матчах, пише видання pravdа.ru.

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Ілля Ковальчук (зліва)

Ілля Ковальчук (зліва)

При цьому контракт Ковальчука дорого обходиться "королям". Його зарплата на майбутній сезон повинна скласти $4,25 мільйонів доларів, а розмір останнього траншу підписного бонусу перевалить за п'ять млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський хокеїст Райан Уітні висміяв Росії, згадавши про свої виступи у Континентальній хокейній лізі (КХЛ).

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Тема
НХЛ
Особа
Ілля Ковальчук
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