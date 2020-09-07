Латвія відмовилася проводити з Білоруссю ЧС із хокею

Міжнародна федерація хокею (IIHF) отримала офіційне звернення від уряду Латвії з проханням підшукати країні іншого партнера з організації ЧС-2021 замість Білорусі.

Про це інформує ТАСС. Так латвійці відреагували на ситуацію в сусідній державі, де громадяни протестують проти режиму Олександра Лукашенка.

"Уряд Латвії закликає передати статус організатора чемпіонату світу з хокею 2021 року інший країні. Якщо ситуація в Білорусі не зміниться і відповідні рішення не будуть ухвалені IIHF, уряд Латвії може відкликати гарантії на організацію чемпіонату світу з хокею 2021 року", – йдеться у тексті листа.

Відзначимо, що чемпіонат світу повинен був пройти в Ризі і Мінську з 21 травня по 6 червня нинішнього року, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська хокейна ліга оголосила про повторне припинення сезону.

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