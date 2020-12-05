Кубрицький, Дорофєєв і Сигарьов – найкращі гравці чемпіонату УХЛ Паріматч на старті сезону

Українська хокейна ліга і Parimatch продовжують традицію визначення кращих гравців чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч.

Кращим воротарем на старті сезону (в жовтні та листопаді) став голкіпер "Сокола" Дмитро Кубрицький. У 9 матчах 18-річний воротар відбив 93,5% кидків при показнику надійності 1.58. 7 матчів, коли Кубрицький знаходився в воротах, стали переможними для киян – в тому числі зустрічі проти "Донбасу", "Кременчука" та "Краматорська". Дві гри юний голкіпер провів "на нуль".

Кращим захисником періоду став гравець "Дніпра" Сергій Дорофєєв. Досвідчений хокеїст провів 12 матчів, в яких набрав 13 (6+7) очок при показнику корисності +8. Незважаючи на не найкращі виступи команди, Дорофєєв стабільно відзначався у воротах суперника і навіть в програних "Дніпром" матчах завершував свій мікро-матч з позитивним показником корисності.

Кращим нападаючим першого ігрового відрізку став форвард "Донбаса" Андрій Сигарьов, що є також найкращим бомбардиром Ліги. У 12 матчах хокеїст набрав 24 (13+11) очки при показнику корисності +15. В одному з матчів форвард закинув одразу 5 шайб, двічі оформляв дублі, а дві його шайби стали переможними для "Донбаса".

Автором кращої шайби місяця також став Андрій Сигарьов. У матчі проти "Дніпра" форвард відібрав шайбу у суперника, обігрався з Олегом Шишлянниковим і з незручної руки з гострого кута відправив шайбу між щитком голкіпера і стійкою воріт:

Нагадаємо, що до складу експертної комісії входять представники спортивного департаменту УХЛ і представник Parimatch Вадим Місюра.