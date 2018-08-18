Кубок Стенлі загубився в Сибіру

Знаменитий хокейний Кубок Стенлі, який повинен був в Новокузнецьку представити російський гравець Дмитро Орлов, помилково відправили в Новосибірськ.

"Зараз трофей знаходиться в повітрі. Його на літаку доставляють до Новосибірська, звідти - на вертольоті в наш аеропорт Спіченково, потім на машині на Площу урочистостей, в руки Орлову", - заявив заступник голови Новокузнецька з соціальних питань Григорій Вержіцкій.

Кожен з хокеїстів, що завоював Кубок Стенлі, має право привезти його до себе на батьківщину. 16 серпня інший російський хокеїст "Кепіталс" Євген Кузнєцов їв пельмені прямо з трофея.