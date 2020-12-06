'Крижані Вовки' обіграли 'Білий Барс' і перервали шестиматчеву серію поразок

5 грудня, відбувся стартовий матч чотирнадцятого туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч - в рамках дербі Київської області "Крижані Вовки" приймали "Білий Барс".

Як і очікувалося, зі стартових хвилин матчу команди вели абсолютно рівну і непоступливу боротьбу, попутно обмінюючись небезпечними моментами. Однак, як в створенні моментів, так і в їх реалізації команди відіграли нарівні - спочатку на гол Тищенка результативно відповів новачок киян Анкудінов, а потім після Даниленка дебютну шайбу закинув перший канадець в історії чемпіонатів України Хеффернан. Таким чином, на перерву команди пішли з рівними 2:2 на табло.

Другий період команди розпочали за сценарієм першого, тільки тепер уже "Крижані Вовки" вийшли вперед, а "Білий Барс" наздоганяв - спочатку першим голом в УХЛ відзначився Карпов, а потім рахунок зрівняв екс-гравець "Вовків" Удовиченко. Прорвало киян після екватора поєдинку, коли на 31-й хвилині Анкудінов оформив дубль, а потім Кіча закинув п'яту шайбу в ворота Кучера. За підсумками другого періоду табло зафіксувало рахунок 5:3 на користь господарів матчу.

У третьому відрізку зустрічі "барси" всі сили кинули в атаку, а "Крижані Вовки", навпаки, сіли в оборону, намагаючись зберегти переможний для себе рахунок. Однак, за п'ять хвилин до кінця періоду "Білий Барс" все ж зміг відіграти одну шайбу - рахунок до мінімального скоротив Мороз.

Незважаючи на це, на більше у "барсів" не вистачило сил і часу, а поєдинок закінчився мінімальною перемогою київського клубу - 5:4. Таким чином, "Крижані Вовки" здобули другу перемогу в сезоні і перервали шестиматчеву серію поразок.

"Крижані Вовки" - "Білий Барс" 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)

Шайби: 0:1 Тищенко (Грабовецький), 7:18; 1:1 Анкудінов (Сисоєв, Хеффернан), 09:30; 1:2 Даниленко (Мороз), 13:42; 2:2 Хеффернан (Анкудінов, Сурін), 14:52; 3:2 Карпов (Неверов, Шабанов), 24:29; 3:3 Удовиченко, 27:20; 4:3 Анкудінов (Лучніков, Кіча), 31:57; 5:3 Кіча (Фолтін), 38:39; 5:4 Мороз (Грабовецький, Даниленко), 54:59;

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Жигалов - Фолтін, Карпов - Неверов (А), Сисоєв - Лучніков; Ємелін - Сурін - Панков (А), Кіча - Андрющенко - Шабанов (К), Хеффернан - Булах - Анкудінов, Болотін - Володимирський - Курах.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловський (А), Будько - Грицюк, Кисельов; Благий (К) - Ружников - Бородай, Грабовецький - Даниленко - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Койда - Трошкін - Ромахін.