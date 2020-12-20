'Кременчук' здобув третю перемогу над 'Білим Барсом'

20 грудня, матчем між "Кременчук" та "Білим Барсом" продовжився 19-й тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч.

Дуже впевнено перший період почав саме "Кременчук", що відразу ж вилилося в закинуту шайбу вже на другій хвилині зустрічі - голом відзначився Тютченко. Однак, вже на екваторі матчу білоцерківцям вдалося вийти з-під тотального пресингу, вирівняти гру і навіть створити ряд небезпечних моментів біля воріт Новицького, але відігратися до першої перерви у них так і не вдалося.

Такою ж була і перша половина другого періоду - команди грали на зустрічних курсах, адже рахунок 1:0 - досить в'язкий для обох клубів. Однак, на екваторі періоду білоцерківці посипалися, а "городяни" змогли грамотно цим скористатися і збільшити рахунок на табло. По разу в воротах "Білого Барса" розписалися Варава, Ворона і Гриценко, встановивши на табло рахунок 4:0.

У третій двадцятихвилинці кременчужани продовжували насідати на ворота супротивника, що вилилося в ще дві закинуті шайби - дубль оформив Ворона і ще раз відзначився Денискін. Таким чином, "Кременчук" втретє в сезоні обіграв "Білий Барс", Ворона оформив дубль, а на рахунку Новицького - шатаут.

"Кременчук" - "Білий Барс" 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Тютченко (Пукс, Горлушко), 1:56; 2:0 Варава (Дубінін, Денискін, більш.), 29:49; 3:0 Ворона (Новицький), 32:18; 4:0 Гриценко (Коробов), 35:40; 4:0 Ворона (Грицьких, більш.), 54:03;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусьов - Григорян, Горлушко - Алексюк, Грицьких - Александров; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (А) - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік - з 35:40); Гребеник (А) - Кравець, Логач - Ядловський (А), Грицюк - Будько, Собко; Благой (К) - Ружніков - Бородай, Грабовецький - Резюк - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Петрошенко - Ромахін.