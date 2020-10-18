"Кременчук" вирвав перемогу у ХК "Донбас" і зрівняв рахунок у фінальній серії УХЛ Паріматч

18 жовтня, в Дружківці відбувся шостий поєдинок фіналу плей-оф УХЛ Паріматч між "Донбасом" і "Кременчук". До цієї зустрічі рахунок в серії до чотирьох перемог між клубами був 3:2, на користь донецьких хокеїстів.

Незважаючи на порожні трибуни (в зв'язку з карантином) організатори поєдинку в Дружківці взяли дуже цікаве технічне рішення в трансляції. Під час гри хокеїстів "Донбасу" підтримували інтершум, який був записаний раніше, під час попередніх ігор донеччан. За рахунок цього створювався ефект присутності і в цілому трансляція виглядала більш живою.

Якщо говорити про гру, то в першому періоді першим номером грали гості. уже на 3 хвилині "городяни" розіграли простеньку комбінацію біля воріт Трифонова. Коробов віддав під кидок Денискина, а той не схибив і відправив шайбу точно в далеку "дев'ятку" воріт.

Розмочивши рахунок в матчі, "Кременчук" продовжував гнути свою лінію. Кременчуцькі хокеїсти грали від простого, закидаючи шайбу вперед, і при цьому вміло захищалися. На 8 хвилині у Созонова був непоганий шанс подвоїти рахунок в матчі, але "Донбас" виручив воротар Трифонов.

У господарів за перший період було два, по справжньому, гольових моментів. Перший виник на 11 хвилині - небезпечно кидав Коренчук, і Новицький, не без зусиль впорався з шайбою. А другий – у Монса. Форвард "Донбасу" викочувався один на один з воротарем. але, Новицький якимось дивом відбив шайбу, не дозволивши господарям зрівняти рахунок.

У другій двадцятихвилинці, сценарій гри змінився. Господарі дуже потужно провели першу половину. Але, "Кременчук" вистояв і ближче до екватора вирівняв гру, а потім і забив. Правда, спочатку з убивчою позиції не закинув Савченко. Блискуче в даному епізоді зіграв воротар Трифонов. але, на 12 хвилині і він був безсилий. Гості вдало розіграли більшість і Кисельов, з подачі Толстушко подвоїв рахунок – 2: 0.

за 2 хвилини до кінця періоду, обидві команди могли забити. Спочатку, після кидка Туркіна, Новицький зробив черговий сейв. А потім, уже свій гольовий момент не зміг реалізувати Созонов. Викотився один в один з воротарем, він не зміг забити з близької відстані. Шайба, після його кидка пройшла поруч зі штангою.

На жаль, але за 17 секунд до кінця другої двадцятихвилинки трапився неприємний момент. Гравець "Кременчука" Савченко грубо зіграв проти Григор'єва, штовхнувши того сильно про борт. В результаті, хокеїст "городян" був вилучений до кінця гри, а гравець "Донбасу" довго лежав на льоду, а потім, зміг покинути майданчик лише за допомогою своїх партнерів.

Третій період почався з п'ятихвилинного більшості донеччан. Цього разу, підопічний Вітера змогли реалізувати перевагу в одного гравця. На 44 хвилині, після потужного кидка Кутугіна, від синьої лінії, Новицький щитками відбив шайбу. Але, першим на добиванні виявився форвард "Донбасу" Захаров, який і переправив каучуковий снаряд у ворота.

Господарі і далі продовжували контролювати гру, не даючи можливості гостям проводити атаки. Але ближче до середини періоду "Кременчук" зміг вирівняти хід поєдинку і довести матч до переможного результату – 2: 1.

Тепер доля чемпіонства вирішиться в сьомому вирішальному матчі в Кременчуці.

"Донбас" - "Кременчук" 1: 2 (0: 1, 0: 1, 1: 0)

Голи: 0: 1 - Денискин (Коробов), 2:51, 0: 2 – Кисельов (Толстушко - Серанов), 31:20, 1: 2 – Захаров (Кутугін), 43:40.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Кобелєв, Пангелов-Юлдашев - Журавльов, -; Монс - Туркін - Казаковцев, Лялька (А) - Бірюков - Сигарьова, Мілёхін - Буценко - Коренчук (А), Разумов - Захаров (К) - Костиков.

Кременчук: (Гордюшин); (Новицький); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицких - Толстушко, Варава -; Кисельов (К) - Серанов - Созонов, Чемерілов - Волков - Орлов, Гриценко (А) - Пукса (А) - Савченко, Коробов - Дубінін - Денискин.