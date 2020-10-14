"Кременчук" переміг ХК "Донбас" 4-му поєдинку і зрівняв рахунок у фінальній серії

14 жовтня, в Дружківці відбувся четвертий матч битви за чемпіонський титул між "Донбасом" і "Кременчук". У минулому поєдинку "городяни" мінімально обіграли донецький клуб з рахунком 1:0 і скоротили розрив у серії до мінімуму – 2:1.

"Донбас", на відміну від "Кременчука", грав в трохи в ослабленому складі. У складі донецької команди була відсутня ударна трійка гольових форвардів: Лялька-Монс-Коренчук.

Старт першого періоду пройшов в атаках "Донбасу" на ворота Новицького. Воротареві гостей довелося двічі протягом півтори хвилин по-справжньому вступати в гру.

На 4 хвилині "городяни" провели свою першу атаку з кидком від Коробова, але воротар "Донбасу" Андрюхов відбив шайбу. На 8 хвилині хокеїсти "Донбасу" розіграли непогану комбінацію - Захаров вивів Мілєхіна на забійну позицію, але шайба, після кидка форварда донеччан, опинилася в пастці Новицького. Кіпер "Кременчука" зробив відмінний сейв.

Другий відрізок зустрічі продовжився з атак "Донбасу". До того ж, з початку періоду гості залишилися в меншості, ніж намагався скористатися донецький клуб. Однак, гості не просто витримали натиск, але і вирівняли гру. До 28 хвилини суперники в основному займалися перестрілкою з далеких і середніх дистанцій, але такі дії не принесли обом командам результат.

А потім несподівано для господарів, гості вийшли вперед. Відзначилася трійка нападників: Коробов-Дубінін-Денискин - п ерші два відпасував, а третій забив.

Після пропущеної шайби, "Донбас" намагався відігратися. моменти біля Шишляннікова, Захарова, Разумова і небезпечний кидок Мілєхін - з усім цим надійно і впевнено справлявся воротар "Кременчука" Новицький. У його візаві роботи було поменше але, беручи до уваги пропущеної шайби, воротар донеччан також виручав свою команду в небезпечних епізодах.

Старт третього періоду почався з обопільної боротьби і безліччю свистків рефері. На 45 і 48 хвилинах команди обмінялися гольовими моментами. Спочатку голкіпер господарів Андрюхов продемонстрував свою майстерність, відбивши три поспіль кидка. А потім Новицький зіграв вище всяких похвал, відбивши "мертву" шайбу після кидка Казаковцева з близької відстані (після відмінної передачі від Карамнова).

На 54 хвилині хокеїсти "Кременчука" подвоїли рахунок зустрічі. Грицких накинув на ворота, Андрюхов відбив прямо на накочується Волкова і нападник гостей закинув шайбу. А через 4 хвилини "городяни" провели ще одну атаку, в якій нападник гостей Серанов забив третій вирішальний гол у поєдинку.

Підсумковий рахунок матчу 3: 0 на користь "Кременчука", а серії - 2: 2.

"Донбас" - "Кременчук" 0: 3 (0: 0, 0: 1, 0: 2)

Рахунок в серії 2: 2

Шайби: 0: 1 – Денискин (Дубінін-Коробов), 27:53; 0: 2 – Волков (Грицких), 53:58; 0: 3 - Серанов (Денискин), 57:43

Донбас: Андрюхов (Дьяченко); Кутугін - Григор'єв, Кожевников - Журавльов, Кобелєв - Пангелов-Юлдашев; Карамнов - Туркін (А) - Казаковцев, Шишлянніков - Буценко (А) - Сигарьова, Мілёхін - Бірюков - Костиков, Разумов - Захаров (К) - Карпенко.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Леонов - Пукса (А) - Созонов, Гриценко - Волков - Чемерілов, Коробов - Денискин - Дубінін.