'Кременчук' переломив опір 'Крижаних Вовків' і обіграв киян

У Броварах відбувся матч 8-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч, в якому "Крижані Вовки" приймали чемпіона країни - ХК "Кременчук".

В середині першого періоду рахунок в матчі відкрив Микола Кисельов, який переграв голкіпера суперника на п'ятаку. На останніх хвилинах періоду команди обмінялися шайбами ​​- спочатку Андрій Денискін подвоїв перевагу "городян", а потім Олександр Панков його скоротив знову.

На 27-й хвилині Владислав Грицьких прицільним кидком від синьої лінії зміцнив лідерство "Кременчука", після чого "городяни" здобули два видалення поспіль. У форматі 5-на-3 в ворота В'ячеслава Новицького закинув захисник "вовків" Микита Жигалов.

Мінімальна перевага "Кременчука" зберігалася на табло до 50-ї хвилини, коли свою дебютну шайбу в сезоні закинув юний Тимофій Савицький. Після цього "городяни" довели рахунок до впевненого: ще по разу у воротах Андрія Стельмаха розписалися Олександр Пукс і Дмитро Созонов.

Завдяки перемозі, "Кременчук" наздогнав у турнірній таблиці "Донбас" - обидва клуби мають по 14 очок, однак донеччани провели на одну гру менше.

Нагадаємо, що наступні матчі чемпіонату УХЛ Паріматч відбудуться завтра, 15 листопада. О 13:00 "Краматорськ" зіграє з "Маріуполем" (трансляція на XSPORT.ua), а о 17:00 "Донбас" приймає "Дніпро" - цей матч буде показаний на телеканалі XSPORT.

"Крижані Вовки" - "Кременчук" 2:6 (1:1; 1:2; 0:3)

Шайби: 0:1 Кисельов (Созонов, Григорян), 10.20. 0:2 Денискін (Волков, Савицький), 17:23. 1:2 Панков (Маландін), 19:53. 1:3 Грицьких (Толстушко, Пукс), 26:30. 2:3 Жигалов (Ємелін - 5х3), 28:23. 2:4 Савицький (Бойових, Гриценко), 49:08. 2:5 Пукс (Толстушко, Орлов), 57:28. 2:6 Созонов (Кисельов, Серанов - більш.), 59:30.

Крижані Вовки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Жигалов, Неверов (А) - Карпов, Сисоєв - Фроленко, Борисов -; Ємелін - Сурін - Панков (А), Маландін - Шапіро - Шабанов (К), Абаджян - Андрющенко - Черемнов, Найдьонов - Булах - Болотін.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Алексюк - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Горлушко - Варава; Кисельов - Серанов - Созонов, Савицький - Волков - Тютченко, Пукс - Гриценко - Орлов, Коробов - Дубінін - Денискін.