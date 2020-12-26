'Кременчук' на класі переграв 'Маріуполь' в УХЛ Паріматч

26 грудня, в Маріуполі відбувся другий поєдинок 21-го туру УХЛ Паріматч, в якому місцевий клуб приймав чемпіонів України з Кременчука.

Стартові 6 хвилин першого періоду пройшли під повною перевагою маріупольців. Завдяки п'ятихвилинному штрафу Бойових, господарі майданчика мали гольові моменти для взяття воріт. Чердак, Скурихін, Корчоха і Мазур - могли по разу засмутити гостей, але блискуче впорався з їх кидками кіпер "городян" Гордюшин.

Вистоявши меншість, кременчужани почали раз по раз турбувати ворота "Маріуполя", і на 9 хвилині "городяни" змогли розпечатати ворота господарів. І хоч "чайки" відповіли кількома небезпечними випадами, але за 5 хвилин до кінця періоду Денискін подвоїв перевагу своєї команди.

Маріупольці мали шанси, щоб не тільки скоротити відстань у рахунку, але і зрівняти його. Гостей виручила блискуча гра їхнього воротаря Гордюшина, який витягнув "мертві" шайби після кидків Мазура та Корчохи.

Але все ж на перерву команди направлялися в роздягальні за рахунку 2:0 на користь гостей.

Другий період пройшов за повної переваги гостей. "Городяни" практично контролювали всю гру протягом всієї двадцятихвилинки. В результаті в воротах Качули побувало чотири шайби. Дубль на свій рахунок записав Созонов, ще по одному точному кидку на свій рахунок записали Серанов і Орлов.

У свою чергу, маріупольці змогли розмочити ворота "Кременчука" завдяки результативним діям нападника Бондаренко, який перед цим не реалізував вихід один на один.

Заключна двадцятихвилинка також пройшла під контролем кременчужан. Гості на класі довели матч до перемоги, закинувши ще одну шайбу. При цьому "чайки" проявили характер і не опустили руки - до кінця матчу команда Сеуканда ще двічі прошила Гордюшина зусиллями Лихачова та Цикало.

Підсумковий рахунок зустрічі - 7:3 на користь "Кременчука"

"Маріуполь" - "Кременчук" 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Шайби: 0:1 - Гриценко (Ворона - Савченко), 8:26; 0:2 - Денискін (Дубінін - Коробов), 15:29; 0:3 - Созонов (Орлов), 20:53; 0:4 - Созонов (Орлов), 24:05; 0:5 - Серанов (Григорян), 33:56; 0:6 - Орлов (Созонов - Григорян), 36:39; 1:6 - Бондаренко (Мостовий), 36:54; 1:7 - Денискін (Коробов), 43:16; 2:7 - Лихачов (Бондаренко - Чердак), 51:48; 3:7 - Цикало, 58:56;

Маріуполь: Качула (Дуве); Скурихін - Цикало, Костарєв - Філімонов, Фроленко - Петрухно (А); Мазур - Корчоха - Чердак (К), Бондаренко (А) - Мостовий - Лихачов, Луговий - Ромащенко - Кобяков, Дурдиєв.

Кременчук: Гордюшин (Новицький); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Смирнов - Бойових, Алексюк - Горлушко; Коробов - Дубінін - Денискін, Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Ворона.