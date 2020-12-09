"Краматорськ" зробив неймовірний камбек з 1:4 і обіграв "Сокіл"

9 грудня, в рамках стартового матчу 16-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Паріматч "Краматорськ" провів третю очну зустріч сезону проти київського "Сокола".

Дуже впевнено перший період почали гравці "Краматорська", відразу створивши кілька небезпечних моментів біля воріт супротивника. Через 7 хвилин така настирливість в зоні противника вилилася в закинуту шайбу - Панков кинув на п'ятак, а Ципнятов відмінно відпрацював на добиванні.

Пропущена шайба розлютила киян і до кінця першої двадцятихвилинки вони змогли не тільки відігратися, а й вийти вперед. Спочатку паритет на табло відновив Гильманов, а потім по шайбі на свій рахунок записали Рубан і Сисак. На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь "соколят".

Другий період пройшов рівно дзеркально першому. Спочатку зусиллями Симчука закинув "Сокіл", а потім на екваторі двадцятихвилинки Геворкян і Карпенко відзначилися у воротах Кубрицького і скоротили відставання "Краматорська" до мінімальних 3:4.

На старті третього відрізка зустрічі краматорчани логічно закінчили свій камбек, спочатку зрівнявши рахунок на табло, а потім вийшовши вперед. На четвертій хвилині періоду перше ж більшість реалізував Жвачкін, а потім Золотухін вперше відзначився у складі краматорчан і вивів клуб вперед.

Саме ця шайба стала переможною для "Краматорська", який зробив неймовірний камбек з 1:4 і здобув вольову перемогу над одним з лідерів чемпіонату.

"Краматорськ" - "Сокіл" 5:4 (1:3, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 Ципнятов (Панков, Жвачкін), 7:00; 1:1 Гильманов (Смирнов, Кузьменко), 10:45; 1:2 Рубан (Платонов, Німенко), 15:39; 1:3 Сисак (Павленко), 17:11; 1:4 Симчук (Фірсов), 24:46; 2:4 Геворкян (Полухін, Халін), 29:33; 3:4 Карпенко (Люльчук, Кривошапкін), 31:04; 4:4 Жвачкін (Подзіньш, Ципнятов, більш.), 44:32; 5:4 Золотухін (Жвачкін, Ципнятов), 50:36;

Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Пахмурін - Панков, Таран - Воронін, Люльчук - Полухін; Подзіньш - Карпенко (К) - Кривошапкін, Ципнятов - Золотухін - Жвачкін (А), Гринь (А) - Сурсов - Столяренко, Геворкян - Гринкевич - Халін.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Сушков - Фірсов, Кругляков - Кузьменко; Рубан - Ступак - Німенко (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницький, Гончаренко - Панченко - Сиротенко.