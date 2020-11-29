"Краматорськ" з дублями Карпенка і Кривошапкiна обіграв "Білий Барс" в УХЛ

28 листопада, в Дружківці відбувся другий поєдинок 12-го туру регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч, в рамках якого "Краматорськ" приймав білоцерківський "Білий Барс".

Білоцерківці заклали відмінний гольовий віраж ще на старті періоду, прошив Короваєва вже на третій хвилині зустрічі. Однак, свою перевагу у гостей втримати не вдалося і краматорчани не тільки зрівняли рахунок на табло, але і двічі вийшли вперед. Спочатку дебютний дубль у складі "Краматорська" оформив Кривошапкін, а третю шайбу у ворота Кучера на останній хвилині періоду відправив Жвачкін.

У другій двадцятихвилинці "барси" всі сили кинули на те, щоб відігратися, але ще раз прошити Короваєва у них так і не вдалося. А ось у господарів сьогоднішнього матчу вийшло відзначитися ще раз - капітан команди Карпенко в четвертий раз прошив Кучера і зробив рахунок 4:1 на табло.

У заключній двадцятихвилинці гості посипалися і почали багато віддалятися, ніж вдало користувалися краматорчани. У третьому періоді підопічні Мікульчика закинули двічі і двічі в більшості - голи на рахунку Подзіньша і Карпенка.

На екваторі періоду "барсам" все ж вдалося відзначитися ще раз - теж в більшості в воротах Короваєва відзначився Ружніков. До кінця матчу краматорчани відзначилися ще раз і зусиллями Ципнятова встановили переможний рахунок 7:2 на табло.

"Краматорськ" - "Білий Барс" 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 0:1 Благий (Бородай, Резюк), 2:41; 1:1 Кривошапкін (Полухін, більш.), 5:33; 2:1 Кривошапкін (Жвачкін, Карпенко, менш.), 6:44; 3:1 Жвачкін (Гринь, Столяренко), 19:15; 4:1 Карпенко (Геворкян, Панков), 33:13; 5:1 Подзіньш (Ципнятов, більш.), 44:38; 6:1 Карпенко (Подзіньш, Ципнятов, більш.), 46:12; 6:2 Ружніков (Даниленко, Гребеник, 5х3), 49:37; 7:2 Ципнятов (Подзіньш, Зуєв), 54:09;

Краматорськ: Коровай (Шевчук); Зуєв - Панков, Пахмурін - Воронін, Гринкевич - Полухін; Кривошапкін - Карпенко (К) - Геворкян, Ципнятов - Сурсов - Подзіньш, Гринь (А) - Столяренко - Жвачкін (А), Халін.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік); Гребеник (А) - Резюк, Логач - Ядловський (А), Будько - Кравець; Благий (К) - Ружніков - Бородай, Грабовецький - Даниленко - Мороз, Петрошенко - Качан - Удовиченко, Тищенко - Ромахін.